Полузащитник Алексей Бутаревич пополнил ряды ФК «Динамо-Минск»

Динамовский новобранец является воспитанником лидской школы футбола. В 16 лет он оказался в гродненском «Немане», где выступал за дублирующий состав. В марте 2016-го года Бутаревич перешел в «Смолевичи» и сыграл несколько матчей, однако затем ушел на службу в армию. С февраля 2018-го по июль 2019-го он защищал цвета столичного «Торпедо», проведя в составе «автозаводцев» 30 игр.

Год назад Алексей Бутаревич снова перебрался в «Смолевичи» и стал серебряным призером розыгрыша первой лиги минувшего сезона. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, забив один гол.

В минском «Динамо» полузащитник будет выступать под номером 97.

Напомним, что сегодня контракт с минским «Динамо» также подписал бразильский хавбек Силас.