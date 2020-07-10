Полузащитник Дэвид Тве перешел из «Энергетика-БГУ» в брестское «Динамо»

21-летний хавбек последние полтора сезона выступал за столичный «Энергетик-БГУ».

В прошлом году на его счету было 28 матчей, в которых он набрал 14 (5+9) очков. В нынешнем чемпионате Тве провел 15 встреч, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что это вторая существенная потеря в рядах «Энергетика-БГУ», произошедшая на этой неделе. Ранее из стана «студентов» в солигорский «Шахтер» перебрался лучший снайпер чемпионата узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев.

Также сегодня стало известно, что сенегальский нападающий Абдулайе Диалло на правах аренды до конца этого сезона перешел в брестское «Динамо» из «Руха». В этом сезоне 24-летний форвард принял участие в 14 матчах и забил 4 мяча, отдав 1 голевую передачу.