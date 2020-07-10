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16:34 (мск), источник: БЕЛТА

Полузащитник Дэвид Тве перешел из «Энергетика-БГУ» в брестское «Динамо»

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФК «Динамо-Брест» подписал контракт на два года с либерийским полузащитником Дэвидом Тве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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21-летний хавбек последние полтора сезона выступал за столичный «Энергетик-БГУ».

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В прошлом году на его счету было 28 матчей, в которых он набрал 14 (5+9) очков. В нынешнем чемпионате Тве провел 15 встреч, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что это вторая существенная потеря в рядах «Энергетика-БГУ», произошедшая на этой неделе. Ранее из стана «студентов» в солигорский «Шахтер» перебрался лучший снайпер чемпионата узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев.

Также сегодня стало известно, что сенегальский нападающий Абдулайе Диалло на правах аренды до конца этого сезона перешел в брестское «Динамо» из «Руха». В этом сезоне 24-летний форвард принял участие в 14 матчах и забил 4 мяча, отдав 1 голевую передачу.

После 16-ти туров действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» с 26-ю очками расположились на 5-й строке турнирной таблицы, отставая от лидирующих «Шахтера» и БАТЭ на 4 балла. Напомним, матч 17-го тура между брестским «Динамо» и «Слуцком» перенесен на 12 августа.

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