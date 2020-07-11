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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Тибо Куртуа — 1-й вратарь «Реала» с 1988 года с 18 играми на ноль в одном сезоне Ла Лиги

28-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа отметился уникальным статистическим достижением для голкиперов «Королевского клуба» в XXI веке, сообщает Bleacher Report.

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Источник: AP 2020

Отыграв 18-ю игру на ноль во встрече 35-го тура чемпионата Испании, Куртуа стал первым вратарём «Реала» начиная с 1988 года, которому покорилась эта отметка в данном турнире.

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Напомним, Тибо Куртуа стал игроком мадридского «Реала» в августе 2018 года, перейдя из лондонского «Челси» за € 35 млн. С момента перехода в составе «сливочных» он провёл 75 встреч, из которых 31 матч завершил без пропущенных мячей, став обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2018/2019 и победителем клубного чемпионата мира в 2019 году. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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