Лионель Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании

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Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал полузащитник Артуро Видаль на 15-й минуте с передачи нападающего Лионеля Месси.

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По итогам этого матча Месси удалось установить историческое достижение. Он стал первым футболистом в чемпионате Испании, которому удалось забить за один сезон не менее 20 голов и отдать не менее 20 результативных передач, сообщается в «твиттере» ESPN FC.