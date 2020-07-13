«Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по Лаутаро Мартинесу

«Предстоящее трансферное окно будет сильно отличаться от предыдущих. Большие клубы будут ограничены из-за экономических проблем, но “Барса” всегда является одним из главных действующих лиц на рынке. Если говорить о Лаутаро, то переговоры по нему в настоящий момент приостановлены. Мы общались с “Интером” несколько недель назад, а сейчас оцениваем ситуацию. Подождём окончания сезона», — цитирует Бартомеу Goal.com со ссылкой на TV3.