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13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по Лаутаро Мартинесу

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил о паузе в переговорах с «Интером» по нападающему Лаутаро Мартинесу.

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Источник: AP 2020
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В чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой». Голом в ворота каталонцев отметился российский нападающий Федор Смолов.

«Предстоящее трансферное окно будет сильно отличаться от предыдущих. Большие клубы будут ограничены из-за экономических проблем, но “Барса” всегда является одним из главных действующих лиц на рынке. Если говорить о Лаутаро, то переговоры по нему в настоящий момент приостановлены. Мы общались с “Интером” несколько недель назад, а сейчас оцениваем ситуацию. Подождём окончания сезона», — цитирует Бартомеу Goal.com со ссылкой на TV3.

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Ранее сообщалось, что «Интер» намерен заработать на продаже Мартинеса € 90 млн, а также получить от «Барселоны» одного игрока в рамках этой сделки. При этом, по информации СМИ, сине-гранатовые уже согласовали контракт с 22-летним форвардом.

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