«Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по Лаутаро Мартинесу
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил о паузе в переговорах с «Интером» по нападающему Лаутаро Мартинесу.
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил о паузе в переговорах с «Интером» по нападающему Лаутаро Мартинесу.
«Предстоящее трансферное окно будет сильно отличаться от предыдущих. Большие клубы будут ограничены
Ранее сообщалось, что «Интер» намерен заработать на продаже Мартинеса € 90 млн, а также получить от «Барселоны» одного игрока в рамках этой сделки. При этом, по информации СМИ,