«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
В матче 35-го тура английской
В матче 35-го тура английской
Счёт был открыт на 12-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Стюарт Армстронг, ему ассистировал Нейтан Редмонд. Хозяева отыгрались на 20-й минуте, отличился Маркус Рашфорд с передачи Антони Марсьяля. Через несколько минут Марсьяль с паса Бруну Фернандеша вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 97-й минуте Майкл Обафеми с передачи Яна Беднарека спас гостей от проигрыша.
«Манчестер Юнайтед», набрав 59 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (45) — на 12-м месте.
|Уле Гуннар Сульшер
|Ральф Хазенхюттль
|Маркус Рэшфорд(Антони Марсьяль)
|20′
|Стюарт Армстронг(Натан Редмонд)
|12′
|Антони Марсьяль(Бруну Фернандеш)
|23′
|Майкл Обафеми(Ян Беднарек)
|90+6′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Алекс Маккарти
|2
|Виктор Линделеф
|5
|Джек Стивенс
53′
|5
|Харри Магуайр
|21
|Райан Бертранд
|29
|Аарон Ван-Биссака
90+2′
|24
|Кайл Уокер-Питерс
56′
|31
|Неманья Матич
|35
|Ян Беднарек
|9
|Антони Марсьяль
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
44′
|10
|Маркус Рэшфорд
|9
|Дэнни Ингс
|23
|Люк Шоу
75′
|22
|Натан Редмонд
|53
|Брэндон Уильямс
|14
|Ориоль Ромеу
87′
|6
|Поль Погба
63′
|20
|Майкл Обафеми
|17
|Фред
|17
|Стюарт Армстронг
69′
|18
|Бруну Фернандеш
84′
|27
|Уильям Смоллбоун
|39
|Скотт Мактоминэй
|10
|Чи Адамс
64′
|26
|Мэйсон Гринвуд
84′
|7
|Шейн Лонг
|21
|Дэниэл Джеймс
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)