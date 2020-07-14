«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Счёт был открыт на 12-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Стюарт Армстронг, ему ассистировал Нейтан Редмонд. Хозяева отыгрались на 20-й минуте, отличился Маркус Рашфорд с передачи Антони Марсьяля. Через несколько минут Марсьяль с паса Бруну Фернандеша вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 97-й минуте Майкл Обафеми с передачи Яна Беднарека спас гостей от проигрыша.