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00:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана, ему ассистировали судьи на линиях Сиан Мэсси и Скотт Леджер.

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Источник: AFP 2020

Счёт был открыт на 12-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Стюарт Армстронг, ему ассистировал Нейтан Редмонд. Хозяева отыгрались на 20-й минуте, отличился Маркус Рашфорд с передачи Антони Марсьяля. Через несколько минут Марсьяль с паса Бруну Фернандеша вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 97-й минуте Майкл Обафеми с передачи Яна Беднарека спас гостей от проигрыша.

«Манчестер Юнайтед», набрав 59 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (45) — на 12-м месте.

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Манчестер Юнайтед
2:2
Первый тайм: 2:1
Саутгемптон
Футбол, Англия, Тур 3513.07.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерРальф Хазенхюттль
Голы
Маркус Рэшфорд(Антони Марсьяль)20′
Стюарт Армстронг(Натан Редмонд)12′
Антони Марсьяль(Бруну Фернандеш)23′
Майкл Обафеми(Ян Беднарек)90+6′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Алекс Маккарти
2Виктор Линделеф
5Джек Стивенс
53′
5Харри Магуайр
21Райан Бертранд
29Аарон Ван-Биссака
90+2′
24Кайл Уокер-Питерс
56′
31Неманья Матич
35Ян Беднарек
9Антони Марсьяль
16Джеймс Уорд-Проуз
44′
10Маркус Рэшфорд
9Дэнни Ингс
23Люк Шоу
75′
22Натан Редмонд
53Брэндон Уильямс
14Ориоль Ромеу
87′
6Поль Погба
63′
20Майкл Обафеми
17Фред
17Стюарт Армстронг
69′
18Бруну Фернандеш
84′
27Уильям Смоллбоун
39Скотт Мактоминэй
10Чи Адамс
64′
26Мэйсон Гринвуд
84′
7Шейн Лонг
21Дэниэл Джеймс
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)9
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
14Фолы15
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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