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18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» может избавиться от 17 футболистов

Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно могут покинуть 17 игроков, сообщает Marca.

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Источник: AFP 2020

«Реал» готов продать 13 футболистов: Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Луку Йовича, Луку Модрича, Лукаса Васкеса, Даниеля Себальоса, Хесуса Вальехо, Начо Фернандеса, Мариано Диаса, Борху Майораля, Оскара Родригеса, Альберто Соро и Хорхе де Фрутоса.

Альваро Одриосола может как уйти в аренду, так и перейти в другой клуб на постоянной основе. Серхио Регилон, Мартин Эдегор и Такефусо Кубо, скорее всего, отправятся в аренду.

Ранее Marca сообщала, что клуб планирует получить € 180 млн с продаж футболистов и готов избавиться от 10 игроков. Среди игроков, которые могут покинуть «Реал», называли в том числе Браима Диаса, Андрея Лунина и Даниэля Гомеса.

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