Джеймс Пирс: «Ливерпуль» начнет предсезонку 15 августа. Клопп планирует провести ее во Франции

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По информации Джеймса Пирса из The Athletic, Юрген Клопп планирует отправиться со своей командой во Францию ​​на предсезонный сбор, который начнется 15 августа.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e317cb6ce1661e54bf4d" data-vnd="e317cb6ce1661e54bf4d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e317cb6ce1661e54bf4d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионы АПЛ в настоящее время находятся в двухнедельном отпуске, но им нужно будет вернуться в середине следующего месяца, когда «красные» должны будут сыграть на «Уэмбли» в финале Суперкубка 29 августа.

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Новая кампания АПЛ должна начаться 12 сентября. Это означает, что разрыв между двумя сезонами слишком мал, и считается, что Клопп стремится максимально использовать ограниченное время.

Это одна из главных причин, по которой его команда отправляется в Эвиан (Франция), место, которое очень нравится немецкому боссу из-за его удаленности, впечатляющих условий для тренировок и отсутствия вмешательства со стороны СМИ.

Пирс, тем не менее, подтвердил, что не будет никакого предсезонного тура или заграничных товарищеских матчей, но тренировочный лагерь во Франции, вероятно, будет организован «до тех пор, пока на следующей неделе не будет введено никаких новых ограничений на поездки».