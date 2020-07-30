Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.07
Верона
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
29.07
Сампдория
Милан
14
Футбол. Зарубежный
29.07
Удинезе
Лечче
12
Футбол. Зарубежный
29.07
Торино
Рома
23
Футбол. Зарубежный
29.07
Кальяри
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
29.07
Фиорентина
Болонья
40
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
23Фарфан спас «Локо» от поражения
21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Златан Ибрагимович решил остаться в «Милане»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович решил остаться в итальянском клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Наверх
Источник: AP 2020

По информации источника, шведский футболист обсудит условия нового контракта с «Миланом» в ближайшие дни. Отмечается, что Ибрагимовича убедили остаться в команде Стефано Пиоли.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно. В 16 матчах нынешнего розыгрыша Серии А 38-летний форвард забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 31 августа 2020 года.

Милан (Милан)

В ходе карьеры Златан защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру провёл 759 встреч, в которых забил 464 мяча и отдал 184 результативные передачи.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Аргентинский футболист перешел в ЦСКА
World Athletics выступила за полное исключение ВФЛА
Мирча Луческу рассказал о начале работы в киевском «Динамо»
Спортдиректор «Зенита»: Cлухи о конфликте с Семаком — выдумка
Кокорин утверждал, что никогда не пойдет в «Спартак»
Олег Шатов поделился эмоциями от перехода в «Рубин»
Экс-футболист различных сборных РФ будет выступать за Армению
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь