Игорь Суркис — игрокам «Динамо»: Если у вас не получится с Луческу, то нужно будет поменять всех вас

Источник: Спорт-Экспресс

Он также обратился к футболистам.

«Для нас сегодня очень важный день, — цитирует Суркиса Tribuna.com. — Я бы сказал, торжественный день. Давайте начнем с того, что поздравил Мистера со вчерашним юбилеем. Мистер Луческу хочет трофеев. Но не для себя, а, прежде всего, для вас.

Поэтому я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас прекрасно помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришел сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду.

Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и все перекладывали на футбольное поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго.