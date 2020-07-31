Игорь Суркис — игрокам «Динамо»: Если у вас не получится с Луческу, то нужно будет поменять всех вас
Президент «Динамо» Игорь Суркис представил игрокам нового главного тренера команды Мирчу Луческу.
Президент «Динамо» Игорь Суркис представил игрокам нового главного тренера команды Мирчу Луческу.
Он также обратился к футболистам.
«Для нас сегодня очень важный день, — цитирует Суркиса Tribuna.com. — Я бы сказал, торжественный день. Давайте начнем с того, что поздравил Мистера со вчерашним юбилеем. Мистер Луческу хочет трофеев. Но не для себя, а, прежде всего, для вас.
Поэтому я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас прекрасно помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришел сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду.
Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и все перекладывали на футбольное поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго.
75-летний румынский специалист сменил Алексея Михайличенко на должности главного тренера.