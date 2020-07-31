«Реал» показал форму на следующий сезон
«Реал» представил форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.
«Реал» представил форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.
Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба. Производитель игровых комплектов — компания Adidas.
Домашняя форма традиционно будет белого цвета. На боках будут розовые полоски. Запасная форма — розового цвета с
«Реал» в сезоне-2019/20 стал чемпионом Испании. Команде предстоит ответный матч ½ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В первой игре мадридцы уступили 1:2.