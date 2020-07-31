Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.07
Торино
Рома
23
Футбол. Зарубежный
1.08
Брешиа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1.08
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
1.08
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
1.08
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
1.08
Ювентус
Рома
Все события
Фоторепортажи
9Золотой дубль «Зенита»
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
16:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» показал форму на следующий сезон

«Реал» представил форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба. Производитель игровых комплектов — компания Adidas.

Во время загрузки произошла ошибка.

Домашняя форма традиционно будет белого цвета. На боках будут розовые полоски. Запасная форма — розового цвета с темно-синими полосками по бокам.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» в сезоне-2019/20 стал чемпионом Испании. Команде предстоит ответный матч ½ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В первой игре мадридцы уступили 1:2.

 Кокорин подпишет контракт со «Спартаком» сегодня вечером
«Ко мне относились как к машине для зарабатывания медалей». Фелпс атакует чиновников
Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей
36-летний Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»
Татьяна Тарасова объяснила, почему Косторная ушла к Плющенко
Федор Смолов высказался о работе с новым тренером «Локомотива»
Итальянский клуб отказался покупать россиянина из-за цены
Экс-защитник «Локомотива» и чемпион мира завершил карьеру
БК Winline стала спонсором «Зенита» и «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь