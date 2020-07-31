Футболисты «Шахтера» победили на выезде «Слуцк» в матче 20-го тура чемпионата Беларуси

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В первом тайме «горняки» вышли вперед на 25-й минуте после пенальти, который реализовал Артем Архипов.

После перерыва гости также владели инициативой, и на 62-й минуте встречи сербский защитник Никола Антич забил второй мяч.

В субботу, 1 августа, состоятся еще три встречи: «Смолевичи» — «Белшина» (Бобруйск), «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск).

Заключительные матчи 20-го тура пройдут 2 августа: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов), «Минск» — «Рух» (Брест), «Городея» — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Турнирное положение: «Шахтер» — 40 очков (20 матчей), БАТЭ — 37 (19), «Неман» — 34 (18), «Динамо» (Минск) — 30 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 30 (19), «Энергетик-БГУ» — 29 (19), «Витебск» — 29 (19), «Динамо» (Брест) — 26 (17), «Рух» — 26 (19), «Ислочь» — 26 (19), «Славия» — 23 (18), «Слуцк» — 21 (19), «Городея» — 19 (19), «Минск» — 18 (17), «Смолевичи» — 14 (18), «Белшина» — 10 (19).