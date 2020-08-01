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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСЖ обыграл «Лион» и выиграл Кубок французской лиги

В Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоялся финальный матч Кубка французской лиги по футболу сезона-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» — «Лион».

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Источник: AP 2020

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 0:0. В послематчевой серии пенальти победу одержал «ПСЖ» — 6:5.

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ПСЖ (Париж)

В составе «ПСЖ» пенальти реализовали Анхель Ди Мария, Марко Верратти, Леандро Паредес, Андер Эррера и Неймар. У «Лиона» точные 11-метровые в активе Йоакима Андерсена, Карла Токо Экамби, Максанса Какере, Тьяго Мендеса и Уссема Ауара. Единственный промах допустил Бертран Траоре.

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«ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории. Ранее парижане выигрывали турнир в 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. В активе «Лиона» один титул, добытый в сезоне-2000/2001.

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