Футболисты «Немана» одолели минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи в Гродно соперники не смогли отличиться, а через пять минут после перерыва сербский легионер хозяев Даниэль Стойкович забил победный гол.
Результаты других матчей: «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район) — 2:4, «Смолевичи» — «Белшина» (Бобруйск) — 0:3, «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 1:0, «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2.
Заключительные встречи 20-го тура пройдут 2 августа: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов), «Минск» — «Рух» (Брест), «Городея» — «Энергетик-БГУ» (Минск).
Турнирное положение: «Шахтер» — 40 очков (20 матчей), БАТЭ — 37 (19), «Неман» — 37 (19), «Динамо» (Минск) — 30 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 30 (19), «Энергетик-БГУ» — 29 (19), «Витебск» — 29 (20), «Динамо» (Брест) — 29 (18), «Ислочь» — 29 (20), «Рух» — 26 (19), «Ислочь» — 26 (19), «Славия» — 23 (19), «Слуцк» — 21 (19), «Городея» — 19 (19), «Минск» — 18 (17), «Смолевичи» — 14 (19), «Белшина» — 13 (20).
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.