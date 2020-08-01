Эдди Хау покинул «Борнмут»

Хау посвятил «Борнмуту» 25 лет своей карьеры. В качестве футболиста он сыграл более 300 матчей за «вишен», а в качестве тренера провел еще свыше 450.

При Хау «Борнмут» дважды повышался в классе и последние пять лет неизменно выступал в АПЛ. Однако минувшую кампанию клуб завершил на 18-м месте и вылетели в чемпионшип.