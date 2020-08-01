Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.08
Милан
Кальяри
30
Футбол. Зарубежный
1.08
Аталанта
Интер
02
Футбол. Зарубежный
1.08
Наполи
Лацио
31
Футбол. Зарубежный
1.08
Ювентус
Рома
13
Футбол. Зарубежный
1.08
Брешиа
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ
Фиорентина
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
1 августа, источник: Спорт-Экспресс

Эдди Хау покинул «Борнмут»

Эдди Хау покинул должность главного тренера «Борнмута» по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт клуба.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Хау посвятил «Борнмуту» 25 лет своей карьеры. В качестве футболиста он сыграл более 300 матчей за «вишен», а в качестве тренера провел еще свыше 450.

При Хау «Борнмут» дважды повышался в классе и последние пять лет неизменно выступал в АПЛ. Однако минувшую кампанию клуб завершил на 18-м месте и вылетели в чемпионшип.

 Не звонок, а колокол для Тутберидзе. Почему Косторная ушла к Плющенко
Кокорин не успел очиститься перед переходом в «Спартак». Решение по апелляции будет на следующей неделе
Обамеянг забил «Челси», выиграл Кубок Англии и почти сломал его
«Химки» подтвердили назначение Гунько на пост главного тренера
Семин увидел чудо: Голевой пас 15-летнего Пиняева за 30 секунд
Драка до крови и суперпас Свечникова. Кубок Стэнли стартовал
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Объявлен автор лучшего гола сезона РПЛ (видео)
«Интер» занял второе место в чемпионате Италии по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь