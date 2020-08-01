Эдди Хау покинул «Борнмут»
Эдди Хау покинул должность главного тренера «Борнмута» по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт клуба.
Эдди Хау покинул должность главного тренера «Борнмута» по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт клуба.
Хау посвятил «Борнмуту» 25 лет своей карьеры. В качестве футболиста он сыграл более 300 матчей за «вишен», а в качестве тренера провел еще свыше 450.
При Хау «Борнмут» дважды повышался в классе и последние пять лет неизменно выступал в АПЛ. Однако минувшую кампанию клуб завершил на 18-м месте и вылетели в чемпионшип.