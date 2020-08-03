Скончался экс-футболист «Иртыша», «Шахтера» и других казахстанских клубов

Карьеру воспитанник павлодарского футбола начинал в 1988 году в «Тракторе», который позднее будет переименован в «Иртыш».

С родным клубом он становился чемпионом Казахстана в 1993 году.

С 1994 по 2008 год Калябин играл за акмолинскую «Цесну», усть-каменогорский «Восток», семипалатинский «AES-Елимай», «Экибастузец», карагандинский «Шахтер» и степногорский «Аксу». Всего в высшем дивизионе чемпионата Казахстана сыграл 191 матч и пропустил 234 гола.