Скончался экс-футболист «Иртыша», «Шахтера» и других казахстанских клубов
Бывший вратарь ряда казахстанских команд Николай Калябин скончался на 51-м году жизни, сообщает KazFootball.kz. Причина смерти не уточняется.
Бывший вратарь ряда казахстанских команд Николай Калябин скончался на 51-м году жизни, сообщает KazFootball.kz. Причина смерти не уточняется.
Карьеру воспитанник павлодарского футбола начинал в 1988 году в «Тракторе», который позднее будет переименован в «Иртыш».
С родным клубом он становился чемпионом Казахстана в 1993 году.
С 1994 по 2008 год Калябин играл за акмолинскую «Цесну»,
Карьеру игрока Калябин завершил в 38 лет. Затем он работал в ДЮСШ Павлодара, а в 2018 году входил в штаб представителя второй лиги «Аксу» из Павлодарской лиги.