Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2.08
Крылья Советов
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
2.08
СПАЛ
Фиорентина
13
Футбол. Зарубежный
2.08
Сассуоло
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
2.08
Болонья
Торино
11
Футбол. Зарубежный
2.08
Лечче
Парма
34
Футбол. Зарубежный
2.08
Дженоа
Верона
30
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков

В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.

Наверх
Источник: AFP 2020

По информации источника, лондонский клуб готов рассмотреть предложения о трансферах Маркоса Алонсо, Эмерсона, Курта Зумы, Андреаса Кристенсена, Росса Баркли, Н’Голо Канте, Миши Батшуайи и Тьемуэ Бакайоко. Ожидается, что команду покинет нападающий Виллиан, который ведёт переговоры с «Арсеналом». Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может перейти в другую команду на правах аренды.

«Челси» набрал 66 очков в 38 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», досрочно оформивший титул. В тройку лидеров вошли «Манчестер Сити» (81) и «Манчестер Юнайтед» (66).

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Защита Кокорина осталась недовольна новым приговором футболисту
СМИ назвали основного кандидата на пост тренера «Барселоны»
Федор Емельяненко высказался о новом поединке в Bellator
Косторная ушла к Плющенко с нарушением. Будет дисквалификация?
Болельщики выбрали лучшего футболиста «Краснодара» в сезоне
Адвокат Павла Мамаева: Таким приговором только общество смешить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь