«Кайрат» объявил результаты тестов футболистов на коронавирус
Футболисты и тренерский штаб «Кайрата» прошли тестирование на коронавирус, сообщает
Футболисты и тренерский штаб «Кайрата» прошли тестирование на коронавирус, сообщает
«Мы рады, что все тесты игроков и персонала команды в очередной раз показали отрицательный результат.
Мы призываем всю нашу огромную семью беречь себя и близких, соблюдать все карантинные меры, чаще дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", — говорится в сообщении клуба.
«Кайрат» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ. Алматинский клуб на два балла опережает «Тобол» и «Астану», которые провели на матч меньше.
Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен