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10:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил результаты тестов футболистов на коронавирус

Футболисты и тренерский штаб «Кайрата» прошли тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

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«Мы рады, что все тесты игроков и персонала команды в очередной раз показали отрицательный результат.

Мы призываем всю нашу огромную семью беречь себя и близких, соблюдать все карантинные меры, чаще дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", — говорится в сообщении клуба.

«Кайрат» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ. Алматинский клуб на два балла опережает «Тобол» и «Астану», которые провели на матч меньше.

Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен из-за продления карантина в стране. Новой датой возобновления чемпионата называется 17 августа.

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Источник: Футболист «Зенита» хочет играть в топ-лиге
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