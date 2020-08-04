«Кайрат» объявил результаты тестов футболистов на коронавирус

«Мы рады, что все тесты игроков и персонала команды в очередной раз показали отрицательный результат.

Мы призываем всю нашу огромную семью беречь себя и близких, соблюдать все карантинные меры, чаще дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", — говорится в сообщении клуба.

«Кайрат» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ. Алматинский клуб на два балла опережает «Тобол» и «Астану», которые провели на матч меньше.

Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен из-за продления карантина в стране. Новой датой возобновления чемпионата называется 17 августа.