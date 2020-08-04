Три жодинских торпедовца вошли в сборную 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Бразильский полузащитник автозаводцев Габриэл Рамос в четвертый раз попал в команду тура, его коллега по амплуа Андрей Хачатурян — в третий, нападающий Дмитрий Антилевский — впервые.
Также в сборную минувшего тура вошли Артур Слабашевич, Даниэл Стойкович (оба — «Неман», Гродно), Сергей Игнатович («Динамо», Брест), Александр Сачивко («Шахтер» Солигорск), Денис Гречихо («Рух», Брест), Николай Януш, Александр Макась (оба — «Ислочь», Минский район), Леонид Ковель («Белшина», Бобруйск).
Лучшим игроком прошедшего тура признан форвард «Ислочи» Николай Януш, оформивший голевой дубль в гостевом победном поединке с мозырской «Славией» — 4:2.
Турнирную таблицу сейчас возглавляет солигорский «Шахтер», набравший 40 очков в 20 проведенных играх, по 37 баллов у борисовского БАТЭ (20 матчей) и гродненского «Немана» (19).
Матчи следующего тура состоятся 6—8 августа.