«Тобол» объявил о трансфере французского футболиста
Французский полузащитник Жереми Манзорро перешел в «Тобол». Об этом объявил официальный сайт костанайцев.
Французский полузащитник Жереми Манзорро перешел в «Тобол». Об этом объявил официальный сайт костанайцев.
Текущий сезон Манзорро начинал в «Шахтере» и забил один гол в трех матчах КПЛ, принеся карагандинцам 1 июля победу над «Ордабасы» — 1:0. В прошлом году француз выступал за павлодарский «Иртыш» — в его активе шесть мячей и шесть ассистов в 26 играх.
Контракт 28-летнего Манзорро с «Тоболом» будет рассчитан на полтора года. Другие детали соглашения не уточняются.
До Казахстана Манзорро провел два сезона в Литве, где с «Судувой» становился чемпионом страны, а с «Жальгирисом» выиграл «серебро». Также в его карьере были иранский «Пайкан», кипрский «Антортосис», болгарские «Славия» и «Черноморец» и французские «Бур-ан-Бресс-Перронна» и «Реймс».
Для «Тобола» Монзорро стал третьим новичком в летнее окно. Ранее клуб подписал защитника «Астаны» и сборной Казахстана Сергея Малого и португальского хавбека Карлоса Фонсеку, который был капитаном «Иртыша», снявшегося с КПЛ.