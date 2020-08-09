О чём вообще думает «Ювентус»? Пирло — легенда, но он никогда не работал тренером

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После вылета из Лиги чемпионов «Ювентус» пошёл на радикальные меры. Итальянский клуб уволил Маурицио Сарри и в тот же день объявил назначении нового главного тренера. Им стал бывший итальянский полузащитник Андреа Пирло.

Ювентус (Турин) Все о команде

При всём уважении к легенде, решение руководства «Ювентуса» кажется очень странным. Пирло только два месяца назад получил лицензию категории Pro, а опыта на тренерском поприще у него и вовсе нет.

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Почему Сарри уволили из «Ювентуса»

Маурицио Сарри проработал с «Ювентусом» всего лишь год. За это время он выиграл Серию А, но потерпел неудачу в других турнирах. Туринский клуб уступил «Лацио» в Суперкубке Италии, проиграл «Наполи» в финале Кубка Италии и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. При Сарри «Ювентус» смотрелся очень уныло — команда много владела мячом, но создавала чересчур мало опасных моментов.

К концу сезона боссы «Ювентуса» устали терпеть мучения Маурицио и решили отправить его в отставку, даже несмотря на значительную сумму компенсации, прописанную у тренера в контракте. За досрочный разрыв соглашения Сарри получит € 20,3 млн, включая налоги.

«Мы всё решили ещё до ответной игры с “Лионом”. Ранее мы говорили, что один матч не определяет судьбу тренера. Наши оценки были основаны на целом сезоне», — прокомментировал отставку Сарри спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Чем занимался Пирло после окончания карьеры

Последним клубом Пирло стал «Нью-Йорк Сити». В 2017 году полузащитник помог своей команде выйти в плей-офф МЛС и объявил о завершении карьеры.

После Андреа поступил в «Коверчано», отучился, защитил дипломную работу и уже в сентябре 2018 года вместе с однокурсниками Габриэлем Батистутой, Альберто Джилардино, Паоло Каннаваро, Паоло Монтеро, Тьяго Мотта, Хосе Чамотом и Матузалемом получил профессиональную тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Спустя год Андреа решил повысить квалификацию. Вместе с Лукой Тони его зачислили на курсы для получения лицензии категории Pro, которые должны были закончиться в июне.

Своё обучение Пирло совмещал с работой экспертом на итальянском телевидении — разбирал матчи Серии А и Лиги чемпионов. Кроме того, будущий тренер «Ювентуса» пытался как можно больше времени проводить с семьёй.

Как только именитый футболист получил тренерскую лицензию, ему посыпались предложения от многих европейских клубов. Тем не менее он сделал выбор в пользу «Ювентуса U-23».

«У меня были предложения из Серии А и АПЛ. Однако я думаю, что “молодёжка” Ювентуса — самое подходящее место для того, чтобы начать тренерскую карьеру. В моей жизни было много тренеров — Анчелотти, Липпи, Конте, Аллегри. Каждый из них многому меня научил, но у меня должен быть свой путь», — утверждал Пирло на своей первой пресс-конференции в роли тренера.

Чего Пирло добился с «молодёжкой» «Ювентуса»

Ничего. Под руководством Андреа «Ювентус U-23» даже не сыграл ни одного матча. 30 июля его назначили тренером «молодёжки», а уже 8 августа он возглавил главную команду туринского клуба.

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Почему же «Ювентус» назначил Пирло главным тренером

На этот вопрос попытался ответить спортивный директор «Ювентуса». Тем не менее внятных аргументов, почему Пирло — самый подходящий кандидат на место главного тренера, Паратичи привести не смог.

«Назначение Пирло вполне естественно. Он всегда был рядом с клубом и часто контактировал с представителями “Ювентуса”. Мы также верим, что ему уготовано величие. Он был великим игроком, и мы уверены, что он может сделать то же самое как тренер», — отметил Паратичи.

Очевидно, что выбор в пользу Пирло основан лишь на вере в легенду итальянского футбола.

Когда в прошлом году «Челси» после отставки Сарри назначил главным тренером Фрэнка Лэмпарда, клуб хотя бы ориентировался на скромный опыт англичанина в Чемпионшипе. «Ювентус» же отважился на ещё больший риск.

Что говорят о назначении Андреа Пирло

О назначении Пирло главным тренером «Ювентуса» уже высказались бывшие партнёры Андреа по команде и сборной Италии.

«Я удивлён. Если честно, не думал, что что он станет тренером. Я был рад за него, когда он возглавил “молодёжку”. Это было правильное решение. Но теперь он перешагнул эту ступень, так что я ему только могу пожелать удачи. В Италии меняется отношение к бывшим игрокам, которые становятся тренерами. Раньше это был долгий процесс, а сейчас всё происходит гораздо быстрее. Филиппо и Симоне Индзаги получили должности, работает Гаттузо. Несправедливо сравнивать Пирло с Зиданом, потому что француз работал с “молодёжкой” “Реала” и был ассистентом у Карло Анчелотти. Но у Пирло есть всё, чтобы стать лучше Зидана», — говорил Алессандро Дель Пьеро.

«Теперь я должен называть тебя Мистером? Удачи на новом месте, Андреа», — шутил Джанлуиджи Буффон.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/gianluigibuffon/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Gianluigi Buffon</a> (@gianluigibuffon) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-08T18:55:43+00:00">8 Авг 2020 в 11:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также своим мнением о новом главном тренер «Ювентуса» поделился Фабио Капелло.

«У Пирло передовые футбольные идеи. Возможно, их даже слишком много. Он должен быть осторожен, чтобы не допустить потенциальных ошибок. Ему нужно оценить материал, который у него есть, и действовать на основе своего опыта», — считает Капелло.

Но ярче всех высказался главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

«Ну всё, Пирло попал… Такая работа. Ему повезло, что он начинает тренерскую карьеру в “Ювентусе”, но в этой профессии недостаточно одной карьеры игрока. Ты должен учиться, много работать и мало высыпаться. Быть игроком и быть тренером — это совсем не одно и то же. Это совершенно другая профессия, и её нельзя выучить только по книгам. Нужно разобраться в ней и много работать. Это другой мир», — заявил Гаттузо.

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Каким будет «Ювентус» при Пирло

Во время коронавирусной паузы Андреа беседовал в инстаграм-лайве с Фабио Каннаваро. Тогда он признался, что любит схему «4−3−3».

«Я предпочитаю “4−3−3”. Хочу, чтобы моя команда владела мячом и много атаковала. Но всё зависит от игроков и их возможностей. Нужно подстраиваться под них. Если вы будете навязывать им какую-то неподходящую схему, то только потеряете время. А они всё равно не смогут показать свой максимум», — утверждал Пирло.

Когда Андреа возглавил «молодёжку», он поделился и другими интересными деталями своего подхода к тренерской работе.

«Моя команда должна всегда выходить на поле, чтобы победить. Я ненавидел многие вещи, когда был игроком, и не хочу видеть их в бытность тренером», — отмечал Пирло.

Есть в моей работе и такая часть, которую мне вряд ли удастся полюбить, — разминка перед матчами. Я всей душой ненавижу её. Она вызывает у меня отвращение. Андреа Пирло

Конкретных примеров Андреа не привёл, но возможно, он имел в виду предматчевые разминки. О своей ненависти к этой части футбола он писал в автобиографии.

«Есть в моей работе и такая часть, которую мне вряд ли удастся полюбить, — разминка перед матчами. Я всей душой ненавижу её. Она вызывает у меня отвращение. Это мастурбация атлетов — тренеров, их способ выпендриться перед нами. Разогреваться нужно, чтобы не получить травму, но в итоге это остается самым неприятным моментом недели, долгим процессом длиной в четверть часа. Пятнадцать минут, выброшенных из жизни, в течение которых я предпочел бы заняться чем-нибудь другим. Я делаю разминку медленно, почти расслабленно, это мой способ противостоять тому, что мне неприятно. Мне не нужно бежать, чтобы разогреть свои мускулы, главное, что у меня горячее сердце, которое всегда кипит, пылает позитивной энергией. Я говорил об этом с разными тренерами, но им всем было наплевать. Они смотрели на меня, как на марсианина, особенно в тех случаях, когда я осмеливался просить не делать разминку перед тренировками. Чтобы не пасть духом во время разминок, я считаю про себя в обратном порядке, повторяю, что я должен быть спокойным, что скоро это мучение закончится», — писал Пирло в книге «Мыслю, следовательно, играю».

О трансферных планах нового тренера «Ювентуса» в своём «твиттере» поведал журналист Николо Скира. По мнению инсайдера, Пирло хочет избавиться от нападающего Гонсало Игуаина, а также полузащитников Сами Хедиры и Дугласа Косты. Каждому из них он уже ищет замену.

Насколько эта информация правдива, мы узнаем в ближайшее время. А посмотреть на Пирло в деле можно будет уже 19 сентября. Именно в этот день стартует новый сезон в Серии А.