СМИ: Тиаго Силва подпишет двухлетний контракт с «Челси»

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По информации телеканала, 35-летний защитник подпишет с «Челси» контракт на два года на текущей неделе. Ранее стало известно, что Силва покинет французский «Пари Сен-Жермен», за который выступал с 2012 года, по окончании текущего сезона. В воскресенье бразилец провел свой заключительный матч за «ПСЖ», отыграв 90 минут в финале Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (поражение парижан — 0:1).

Сообщается, что Силва согласовал условия личного контракта с «Челси», однако предстоит уладить некоторые детали, в понедельник футболист должен встретиться с главным тренером «синих» Фрэнком Лэмпардом, когда прилетит в Лондон из Лиссабона, где завершался сезон Лиги чемпионов.

Отмечается, что на Силву также претендовала итальянская «Фиорентина», однако бразилец сделал выбор в пользу «Челси».