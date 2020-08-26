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18:52 (мск), источник: Lenta.Ru

ФИФА откажется препятствовать уходу Месси из «Барселоны»

Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена препятствовать уходу нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны». Об этом в среду, 26 августа, сообщает El Pais.

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Источники издания в организации передали, что в истории еще не было прецедентов, когда федерация вмешивалась в дела игрока, выразившего намерение покинуть клуб, и мешала ему уйти. Таким образом, ФИФА примет сторону Месси в его конфликте с руководством «Барселоны», намеренным сохранить игрока. Журналист Танкреди Палмери в своем Twitter написал, что аргентинец уже запросил у ФИФА международный трансферный сертификат.

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Ранее 26 августа были названы главные претенденты на Месси. В услугах 33-летнего нападающего заинтересованы миланский «Интер», английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также французский «Пари Сен-Жермен».

Барселона (Барселона)

Месси уведомил руководство «Барселоны» о намерении покинуть клуб 25 августа. Позднее в команде подтвердили эту информацию. Новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман хочет сохранить игрока, в контракте которого прописаны отступные в размере 700 миллионов евро.


Месси объяснил уход из «Барселоны» личными мотивами (
ТВЦ

Сам Месси рассчитывает, что сможет воспользоваться опцией в соглашении, позволяющей ему покинуть клуб бесплатно по окончании сезона. Ситуация усложняется тем, что крайним сроком использования этого пункта контракта было 10 июня, но окружение аргентинца уверено, что из-за пандемии коронавируса, приведшей к позднему завершению сезона, к опции можно прибегнуть и сейчас.

Слухе о возможном уходе Месси из «Барселоны» активизировались после вылета каталонцев из Лиги чемпионов. 15 августа сине-гранатовые с разгромным счетом 2:8 уступили мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале турнира. После поражения был уволен главный тренер Кике Сетьен, на место которого пришел Куман — экс-игрок «Барселоны» и сборной Нидерландов.

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