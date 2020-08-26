ФИФА откажется препятствовать уходу Месси из «Барселоны»
Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена препятствовать уходу нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны». Об этом в среду, 26 августа, сообщает El Pais.
Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена препятствовать уходу нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны». Об этом в среду, 26 августа, сообщает El Pais.
Источники издания в организации передали, что в истории еще не было прецедентов, когда федерация вмешивалась в дела игрока, выразившего намерение покинуть клуб, и мешала ему уйти. Таким образом, ФИФА примет сторону Месси в его конфликте с руководством «Барселоны», намеренным сохранить игрока. Журналист Танкреди Палмери в своем Twitter написал, что аргентинец уже запросил у ФИФА международный трансферный сертификат.
Ранее 26 августа были названы главные претенденты на Месси. В услугах 33-летнего нападающего заинтересованы миланский «Интер», английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также французский «Пари Сен-Жермен».
Месси уведомил руководство «Барселоны» о намерении покинуть клуб 25 августа. Позднее в команде подтвердили эту информацию. Новый главный тренер
Сам Месси рассчитывает, что сможет воспользоваться опцией в соглашении, позволяющей ему покинуть клуб бесплатно по окончании сезона. Ситуация усложняется тем, что крайним сроком использования этого пункта контракта было 10 июня, но окружение аргентинца уверено, что
Слухе о возможном уходе Месси из «Барселоны» активизировались после вылета каталонцев из Лиги чемпионов. 15 августа