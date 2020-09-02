Филиппе Коутиньо покинул «Баварию» и вернется в «Барселону»

«Бавария» арендовала Коутиньо у «сине-гранатовых» летом прошлого года. Ранее сообщалось, что по условиям соглашения мюнхенский клуб мог полностью выкупить права на 28-летнего бразильского полузащитника за 120 миллионов евро, однако «Бавария» не воспользовалась этим пунктом.

«Несмотря на то что “Бавария” и Коутиньо расстаются после всего лишь одного сезона, его приверженность мюнхенскому клубу ясно дала понять, какой он выдающийся игрок, — сказал спортивный директор “Баварии” Хасан Салихамиджич. — К сожалению, из-за травм и операции его нельзя было использовать чаще, но он по праву может гордиться своим вкладом в “требл”, особенно в финальном турнире Лиги чемпионов в Лиссабоне».