Филиппе Коутиньо покинул «Баварию» и вернется в «Барселону»
Футболист Филиппе Коутиньо, выступавший на правах аренды за «Баварию», возвращается в «Барселону», сообщается на сайте мюнхенского клуба.
Футболист Филиппе Коутиньо, выступавший на правах аренды за «Баварию», возвращается в «Барселону», сообщается на сайте мюнхенского клуба.
«Бавария» арендовала Коутиньо у «сине-гранатовых» летом прошлого года. Ранее сообщалось, что по условиям соглашения мюнхенский клуб мог полностью выкупить права на 28-летнего бразильского полузащитника за 120 миллионов евро, однако «Бавария» не воспользовалась этим пунктом.
«Несмотря на то что “Бавария” и Коутиньо расстаются после всего лишь одного сезона, его приверженность мюнхенскому клубу ясно дала понять, какой он выдающийся игрок, — сказал спортивный директор “Баварии” Хасан Салихамиджич. — К сожалению,
Коутиньо провел за «Баварию» 38 официальных матчей, забил 11 мячей и отдал девять голевых передач. Вместе с командой бразилец стал чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.