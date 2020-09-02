L’Equipe: Неймар, Паредес и Ди Мария заразились коронавирусом
Форвард «ПСЖ» Неймар заразился коронавирусом, сообщает l’Equipe.
Форвард «ПСЖ» Неймар заразился коронавирусом, сообщает l’Equipe.
По сведениям источника, коронавирусом также заразились полузащитник Леандро Паредес и форвард Анхель Ди Мария.
Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» трое игроков заболели коронавирусом.
Чемпионат Франции уже стартовал, но «ПСЖ» не участвовал в первых двух турах, так как пробился в финал Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1). Матчи команды были перенесены.