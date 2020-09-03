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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

Кахабера Цхададзе дисквалифицировали за мат в адрес главного тренера «Кайрата»

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола, сообщает официальный сайт КФФ.

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Решения КДК затронули матч седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу между шымкентским «Ордабасы» и алматинским «Кайратом», а также нарушение медицинского протокола игроком футбольного клуба «Кайсар» из Кызылорды.

За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурной брани в адрес главного тренера команды соперника:

— главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе дисквалифицирован на один матч и оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге;.

— ассистент главного тренера «Ордабасы» Георги Чихрадзе дисквалифицирован на один матч и оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге;.

— президент «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов дисквалифицирован на один матч и оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге.

Дисквалификация указанных лиц считается вступившей в силу с 31 августа 2020 года.

Сроком уплаты штрафов установлен период до 2 октября 2020 года, включительно.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками в одном матче, «Кайрат» оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге.

Сроком уплаты штрафа установлен период до 2 октября 2020 года, включительно.

За нарушение медицинского протокола, выразившееся в отсутствии маски и перчаток при фотографировании с посторонними лицами, игрок «Кайсара» Думан Нарзилдаев оштрафован на сумму в размере 40 МРП, что составляет 111 120 тенге, и обязан накануне следующего матча команды предоставить результат актуального ПЦР-теста на COVID-19.

Сроком уплаты штрафа установлен период до 2 октября 2020 года, включительно.

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