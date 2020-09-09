Европейский футбол подсчитал убытки от коронавируса. Счет идет на миллиарды
Европейский футбол потеряет 4 млрд евро
Европейский футбол потеряет 4 млрд евро
«И 90% этих убытков, по подсчетам ФИФА, ляжет на плечи клубов», — подвел первые итоги пандемии президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли, возглавляющий влиятельную Ассоциацию европейских клубов (ECA).
В результате кризиса крупнейший в мире рынок
Футбол — самый популярный и доходный спорт на планете. Однако и для него 4 млрд евро за два сезона — гигантские деньги. Это как если бы три самых богатых клуба в мире — «Барселона», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед» — вдруг в течение двух сезонов остались без призовых и спонсорских денег и не получили ни копейки от продажи билетов, игроков и прав на трансляцию.
«Потери гигантские, и для многих клубов они могут обернуться финансовым кризисом. Точный масштаб случившегося мы сможем оценить только после публикации годовых отчетов осенью», — сказал Аньелли.
Дефицит наличности у европейских клубов означает, что перестройка команд, замена игроков и тренеров, строительство новых стадионов — все это для большинства откладывается.
Самая богатая в мире английская
Последняя цифра не окончательная — УЕФА сейчас утрясает детали, сказал Аньелли.
Деньги телеканалов обеспечивают почти половину доходов самых богатых клубов мира: на них приходится около 45% выручки. Чуть меньше приносит коммерческая деятельность, и остальные 15% клубы зарабатывают на стадионах, подсчитала фирма Deloitte.
Каждый год она составляет рейтинг самых богатых футбольных клубов мира. В прошлом сезоне двадцатка получила более 9 млрд евро выручки, и как всегда в топ-20 оказались исключительно европейские гранды.
Но будущее туманно. Англия и Германия заикались о возможности пустить зрителей на трибуны уже осенью, однако о полной загрузке речи не идет. При этом угроза второй волны и местных локдаунов никуда не делась, что отпугивает спонсоров и покупателей прав на трансляцию.