Европейский футбол подсчитал убытки от коронавируса. Счет идет на миллиарды

Источник: BBC News Русская служба

«И 90% этих убытков, по подсчетам ФИФА, ляжет на плечи клубов», — подвел первые итоги пандемии президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли, возглавляющий влиятельную Ассоциацию европейских клубов (ECA).

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В результате кризиса крупнейший в мире рынок купли-продажи футбольных талантов сократится на 20−30%, предупредил Аньелли на виртуальном слете ECA во вторник. Конкретно эту цифру росчерком пера мог с минуса на плюс переписать Лео Месси, но громкий переход обладателя шести «Золотых мячей» из «Барселоны» куда глаза глядят обернулся фарсом.

Футбол — самый популярный и доходный спорт на планете. Однако и для него 4 млрд евро за два сезона — гигантские деньги. Это как если бы три самых богатых клуба в мире — «Барселона», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед» — вдруг в течение двух сезонов остались без призовых и спонсорских денег и не получили ни копейки от продажи билетов, игроков и прав на трансляцию.

«Потери гигантские, и для многих клубов они могут обернуться финансовым кризисом. Точный масштаб случившегося мы сможем оценить только после публикации годовых отчетов осенью», — сказал Аньелли.

Источник: BBC News Русская служба

Дефицит наличности у европейских клубов означает, что перестройка команд, замена игроков и тренеров, строительство новых стадионов — все это для большинства откладывается.

Из-за пандемии сезон в некоторых европейских лигах завершился досрочно, другие все же доиграли к концу лета, но скомканно и при пустых трибунах. В результате телеканалы, оплатившие гигантские счета за право транслировать матчи, потребовали компенсации.

Самая богатая в мире английская Премьер-лига вернула более 360 млн евро, немецкая Бундеслига — около 200 млн. А еще 575 млн евро элита европейского футбола потеряет на трансляции международных клубных соревнований, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, финальную часть которых доигрывали в один матч, без ответных игр.

Последняя цифра не окончательная — УЕФА сейчас утрясает детали, сказал Аньелли.

Деньги телеканалов обеспечивают почти половину доходов самых богатых клубов мира: на них приходится около 45% выручки. Чуть меньше приносит коммерческая деятельность, и остальные 15% клубы зарабатывают на стадионах, подсчитала фирма Deloitte.

Каждый год она составляет рейтинг самых богатых футбольных клубов мира. В прошлом сезоне двадцатка получила более 9 млрд евро выручки, и как всегда в топ-20 оказались исключительно европейские гранды.

Но будущее туманно. Англия и Германия заикались о возможности пустить зрителей на трибуны уже осенью, однако о полной загрузке речи не идет. При этом угроза второй волны и местных локдаунов никуда не делась, что отпугивает спонсоров и покупателей прав на трансляцию.