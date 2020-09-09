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15:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар СК» объявил о переходе двух футболистов

Российский нападающий Руслан Корян и украинский защитник Артем Барановский официально стали игроками петропавловского «Кызыл-Жара СК».

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Корян в 2005 году подписал контракт с «Олимпиком». С 2006 года играл за третью команду киевского «Динамо», после чего перешел в «Сочи-04». В 2009 году играл в Словакии за клуб ДАК 1904. В 2010 году вернулся в Россию, защищал цвета «Мордовии» и ростовского СКА. В 2012 году подписал контракт с «Лучом-Энергией». Стал вместе с командой победителем зоны «Восток» второго дивизиона и обладателем Кубка ФНЛ. В феврале 2015 года пополнил ряды ташкентского «Локомотива». Позже вернулся во Владивосток. В январе 2016 года пополнил ряды клуба «СКА-Энергия». Футболист последний сезон провел в ФК «Факел», за который сыграл 15 матчей и отличился двумя забитыми голами.

Барановский — воспитанник донецкого «Металлурга». Свою профессиональную карьеру начал в 2007 году в футбольном клубе «Титан», также у себя на родине выступал за такие команды, как «Металлург», «Сталь» и «Олимпик». В чемпионатах и Кубке Украины провел 124 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Два сезона 28-летний защитник провел в клубе «Истиклол» из Таджикистана.

Прошлый сезон воспитанник донецкого футбола провел в карагандинском «Шахтере», приняв участие в 34 играх в футболке клуба, отличившись в них одним забитым мячом.

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