«Кызыл-Жар СК» объявил о переходе двух футболистов

Корян в 2005 году подписал контракт с «Олимпиком». С 2006 года играл за третью команду киевского «Динамо», после чего перешел в «Сочи-04». В 2009 году играл в Словакии за клуб ДАК 1904. В 2010 году вернулся в Россию, защищал цвета «Мордовии» и ростовского СКА. В 2012 году подписал контракт с «Лучом-Энергией». Стал вместе с командой победителем зоны «Восток» второго дивизиона и обладателем Кубка ФНЛ. В феврале 2015 года пополнил ряды ташкентского «Локомотива». Позже вернулся во Владивосток. В январе 2016 года пополнил ряды клуба «СКА-Энергия». Футболист последний сезон провел в ФК «Факел», за который сыграл 15 матчей и отличился двумя забитыми голами.