Вирус выкосил «ПСЖ»: начали Лигу 1 без Мбаппе, Неймара и еще пятерых, по делу проиграли новичку

Источник: AFP 2020

Начало Лиги 1 для «ПСЖ» совпало с тотальным карантином в команде: заболели семеро игроков. Перед матчем с «Лансом» (0:1) коронавирус полностью лишил нападения: на карантине Неймар, Ди Мария, Мбаппе и Икарди. Поэтому в атаке сыграли 18-летние Арно Калимуэндо и Руис-Атиль, а также Пабло Сарабия.

В обороне тоже дыра: у Наваса и Маркиньоса коронавирус, Ареоля ушел в аренду в «Фулхэм»; Танги Ньянзу, Силва и Менье покинули команду летом. Поэтому справа играл Курзава, а в воротах — Марчин Булка. Поляк перешел в «ПСЖ» прошлым летом, но больше запомнился по новостям вне поля: разбил в Польше арендованный Lamborghini.

Еще один отсутствующий — Леандро Паредес. Мбаппе заразился в сборной, остальные шестеро — на Ибице, они там вместе отдыхали. По информации L’Equipe, с ними был еще Андер Эррера — испанец единственный, кто не заболел.

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Тухель даже не заполнил заявку до конца: на скамейке парижан остались Абду Диалло, Хесе, Колин Дагба и пятеро пацанов из молодежки. Средний возраст запасных — 21 год.

«Ланс» поддерживали пять тысяч фанов — большинство из них кучно расположились на верхнем секторе (сажают туда, чтобы проще было контролировать безопасность и задействовать меньше стюардов), а внизу растянули баннер «пять тысяч перед вами, за вами целый регион».

В первом тайме чемпион выглядел неплохо, а вот после перерыва поплыл — возможно, как раз из-за давления болельщиков. Булка получил пас от защитника, но без прессинга отдал передачу точно на Игнатиуса Ганаго. Форвард «Ланса» зарядил в девятку.

Камерунец забил первый гол в сезоне и первый гол «Ланса» в домашнем матче Лиги 1 впервые за пять лет. До этого Ганаго играл за «Ниццу», где забил всего три мяча — правда, один из них как раз в ворота «ПСЖ» (1:4). Через несколько минут Булка исправился: отбил удар головой в упор.

«ПСЖ» ответил заменами — хотя сложно назвать их усилением: вместо Калимуэндо и Руис-Атиля вышли Дагба и Хесе, Диалло заменил Кимпембе, Митчел Баккер в конце появился вместо Берната. На скамейке остались вратарь Инносент, Пембеле, Фадига и Симмонс — тот самый капитан молодежки «Барселоны», который ушел в «ПСЖ» прошлым летом.

Свежие не помогли: «ПСЖ» нанес всего один удар в створ, хозяева отвечали острыми контратаками — счет не изменился.

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Новичок Лиги 1 обыграл чемпиона — само по себе колоссальное событие. Вот еще несколько фактов в подтверждение:

•‎ Последнее поражение «ПСЖ» в Лиге 1 — в ноябре от «Дижона» (1:2), последняя потеря очков — в феврале (ничья 4:4 с «Амьеном»). Правда, есть оговорка: сезон во Франции закончился в марте.

•‎ В последний раз парижане не забивали в Лиге 1 в прошлом сентябре — тогда дома проиграли «Реймсу» (0:2).

•‎ Статистика подтверждает, что забивать было некому — только 6 из 29 голов «ПСЖ» в Лиге 1 в 2020 году были забиты доступными игроками: Сарабия (3), Курзава, Эррера, Керер.

Следующий матч «ПСЖ» — 13 сентября. По медицинскому протоколу, заболевшие уходят на восьмидневный карантин — к игре с «Марселем» должны вернуться все, кроме Мбаппе. Хотя бы не придется выпускать Хесе.

Ужас творится не только в «ПСЖ»: заражения в 8 командах, матч открытия перенесли.