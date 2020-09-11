Тренер «Вест Бромвича» анонсировал переход экс-игрока «Зенита» Ивановича
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Вест Бромвич» Славен Билич анонсировал переход в команду
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Вест Бромвич» Славен Билич анонсировал переход в команду
«Он был бы отличным усилением. У него великолепная карьера. Я надеюсь, что это (трансфер) будет сделано довольно скоро, в течение нескольких часов», — сказал Билич, которого цитирует goal.com в Twitter.
В конце июля «Зенит» объявил об уходе Ивановича, который выступал за клуб с начала 2017 года и стал с ним двукратным чемпионом России.