«Марсель» впервые с 2011 года обыграл «Пари Сен-Жермен»

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Единственный мяч забил Флорьян Товен (31-я минута). В компенсированное к матчу время футболисты устроили потасовку, в итоге красные карточки получили игроки ПСЖ Левен Кюрзава, Леандро Паредес и Неймар, у «Марселя» судья удалил Джордана Амави и Дарио Бенедетто.

«Марсель» не мог победить ПСЖ с 28 ноября 2011 года, тот матч завершился со счетом 3:0, после этого клубы провели 21 матч во всех турнирах, в которых «Марсель» сумел свести вничью лишь три игры.

ПСЖ в двух матчах в чемпионате потерпел два поражения. «Марсель» одержал вторую кряду победу. 16 сентября ПСЖ дома сыграет с «Мецем» в перенесенном матче первого тура. «Марсель» также в перенесенной игре встретится на своем поле с «Сент-Этьеном» днем позднее.