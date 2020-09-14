Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.09
ПСЖ
Марсель
01
Футбол. Зарубежный
13.09
Валенсия
Леванте
42
Футбол. Первый дивизион
13.09
Балтика
Велес
12
Футбол. Зарубежный
13.09
Вильярреал
Уэска
11
Футбол. Премьер-лига
13.09
ЦСКА
Спартак
31
Футбол. Зарубежный
13.09
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
13.09
Монако
Нант
21
Футбол. Первый дивизион
13.09
Нефтехимик
Спартак-2
01
Футбол. Первый дивизион
13.09
Торпедо М
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
13.09
Текстильщик
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
13.09
Волгарь
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
13.09
Факел
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
13.09
Вальядолид
Реал Сосьедад
11
Футбол. Премьер-лига
13.09
Динамо
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
13.09
Анже
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
13.09
Дижон
Брест
02
Футбол. Зарубежный
13.09
Лорьян
Ланс
23
Футбол. Зарубежный
13.09
Ним
Ренн
24
Футбол. Первый дивизион
13.09
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
42
Футбол. Зарубежный
13.09
Вест Бромвич Альбион
Лестер
03
Футбол. Первый дивизион
13.09
Крылья Советов
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
13.09
Акрон
Чайка
02
Футбол. Зарубежный
13.09
Алавес
Бетис
01
Футбол. Зарубежный
13.09
Лилль
Метц
10
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
01:00 (мск), источник: ТАСС

«Марсель» впервые с 2011 года обыграл «Пари Сен-Жермен»

ТАСС, 14 сентября. «Марсель» на выезде оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный мяч забил Флорьян Товен (31-я минута). В компенсированное к матчу время футболисты устроили потасовку, в итоге красные карточки получили игроки ПСЖ Левен Кюрзава, Леандро Паредес и Неймар, у «Марселя» судья удалил Джордана Амави и Дарио Бенедетто.

«Марсель» не мог победить ПСЖ с 28 ноября 2011 года, тот матч завершился со счетом 3:0, после этого клубы провели 21 матч во всех турнирах, в которых «Марсель» сумел свести вничью лишь три игры.

ПСЖ в двух матчах в чемпионате потерпел два поражения. «Марсель» одержал вторую кряду победу. 16 сентября ПСЖ дома сыграет с «Мецем» в перенесенном матче первого тура. «Марсель» также в перенесенной игре встретится на своем поле с «Сент-Этьеном» днем позднее.

Результаты других матчей игрового дня: «Лилль» — «Мец» — 1:0; «Анже» — «Реймс» — 1:0; «Дижон» — «Брест» — 0:2; «Лорьян» — «Ланс» — 2:3; «Ним» — «Ренн» — 2:4; «Монако» — «Нант» — 2:1.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:1
Марсель
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
ЦСКА перевернул дерби. Влашич — король, у Эджуке матч мечты
Два голевых паса Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»
Две аварии с семью разбитыми машинами. Дикий Гран-при Тосканы
Голевой пас Черышева помог «Валенсии» одержать победу
«Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» в первом матче сезона АПЛ
Газизов, Тедеско и Гончаренко поделились эмоциями после дерби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь