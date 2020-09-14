«Марсель» впервые с 2011 года обыграл «Пари Сен-Жермен»
ТАСС, 14 сентября. «Марсель» на выезде оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС, 14 сентября. «Марсель» на выезде оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Флорьян Товен (31-я минута). В компенсированное к матчу время футболисты устроили потасовку, в итоге красные карточки получили игроки ПСЖ Левен Кюрзава, Леандро Паредес и Неймар, у «Марселя» судья удалил Джордана Амави и Дарио Бенедетто.
«Марсель» не мог победить ПСЖ с 28 ноября 2011 года, тот матч завершился со счетом 3:0, после этого клубы провели 21 матч во всех турнирах, в которых «Марсель» сумел свести вничью лишь три игры.
ПСЖ в двух матчах в чемпионате потерпел два поражения. «Марсель» одержал вторую кряду победу. 16 сентября ПСЖ дома сыграет с «Мецем» в перенесенном матче первого тура. «Марсель» также в перенесенной игре встретится на своем поле с «Сент-Этьеном» днем позднее.
Результаты других матчей игрового дня: «Лилль» — «Мец» — 1:0; «Анже» — «Реймс» — 1:0; «Дижон» — «Брест» — 0:2; «Лорьян» — «Ланс» — 2:3; «Ним» — «Ренн» — 2:4; «Монако» — «Нант» — 2:1.