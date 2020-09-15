«Фейенорд» арендовал футболиста «Краснодара» Спайича
ТАСС, 15 сентября. Сербский защитник российского «Краснодара» Урош Спайич на правах аренды перешел в нидерландский «Фейенорд». Об этом сообщает
ТАСС, 15 сентября. Сербский защитник российского «Краснодара» Урош Спайич на правах аренды перешел в нидерландский «Фейенорд». Об этом сообщает
Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2020/21.
Спайич перешел в «Краснодар» в мае 2018 года из бельгийского «Андерлехта». Всего за краснодарский клуб 27-летний защитник провел 65 матчей во всех турнирах и забил один гол. Также он играл за сербскую «Црвену Звезду» и французскую «Тулузу».
В составе сборной Сербии Спайич провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.