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17:24 (мск), источник: ТАСС

«Фейенорд» арендовал футболиста «Краснодара» Спайича

ТАСС, 15 сентября. Сербский защитник российского «Краснодара» Урош Спайич на правах аренды перешел в нидерландский «Фейенорд». Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

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Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2020/21.

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Краснодар (Краснодар)

Спайич перешел в «Краснодар» в мае 2018 года из бельгийского «Андерлехта». Всего за краснодарский клуб 27-летний защитник провел 65 матчей во всех турнирах и забил один гол. Также он играл за сербскую «Црвену Звезду» и французскую «Тулузу».

В составе сборной Сербии Спайич провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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