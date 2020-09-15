«Вест Бромвич» подписал контракт с бывшим капитаном «Зенита» Ивановичем
ТАСС, 15 сентября. Бывший капитан российского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович стал игроком «Вест Бромвича». Об этом сообщает
ТАСС, 15 сентября. Бывший капитан российского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович стал игроком «Вест Бромвича». Об этом сообщает
Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон, серб будет выступать по 20-м номером.
Иванович покинул «Зенит» летом по истечении контракта. Ранее в Англии он представлял лондонский «Челси».
«Английская
В феврале 2017 года Иванович подписал контракт с «Зенитом». За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка России (2020).
Помимо «Зенита», Иванович в России выступал за московский «Локомотив», с которым в 2007 году выиграл Кубок России. В составе «Челси» он дважды выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза — Кубок Англии (2009, 2010, 2012) и однажды — Суперкубок (2009). Серб становился победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013). За национальную сборную Сербии защитник провел 106 матчей и забил 13 мячей.