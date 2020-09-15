«Вест Бромвич» подписал контракт с бывшим капитаном «Зенита» Ивановичем

Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон, серб будет выступать по 20-м номером.

Иванович покинул «Зенит» летом по истечении контракта. Ранее в Англии он представлял лондонский «Челси».

Английская Премьер-Лига Все о турнире

«Английская премьер-лига (АПЛ) — лучшая лига в мире. Я люблю бросать себе вызов, и я готов к этому. Рад снова играть в АПЛ», — заявил Иванович.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c8a40f7d2489f71df820" data-vnd="c8a40f7d2489f71df820" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c8a40f7d2489f71df820" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В феврале 2017 года Иванович подписал контракт с «Зенитом». За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка России (2020).

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде