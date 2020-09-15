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18:57 (мск), источник: ТАСС

«Вест Бромвич» подписал контракт с бывшим капитаном «Зенита» Ивановичем

ТАСС, 15 сентября. Бывший капитан российского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович стал игроком «Вест Бромвича». Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

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Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон, серб будет выступать по 20-м номером.

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Иванович покинул «Зенит» летом по истечении контракта. Ранее в Англии он представлял лондонский «Челси».

Английская Премьер-Лига

«Английская премьер-лига (АПЛ) — лучшая лига в мире. Я люблю бросать себе вызов, и я готов к этому. Рад снова играть в АПЛ», — заявил Иванович.

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В феврале 2017 года Иванович подписал контракт с «Зенитом». За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка России (2020).

Зенит (Санкт-Петербург)

Помимо «Зенита», Иванович в России выступал за московский «Локомотив», с которым в 2007 году выиграл Кубок России. В составе «Челси» он дважды выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза — Кубок Англии (2009, 2010, 2012) и однажды — Суперкубок (2009). Серб становился победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013). За национальную сборную Сербии защитник провел 106 матчей и забил 13 мячей.

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