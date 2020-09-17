В Германии матч завершился со счётом 37:0. Один из клубов соблюдал правила дистанцирования

В связи с этим «Рипдорф» просил перенести матч на другую дату, но их просьбу отклонили. «Рипдорф» в случае отказа выйти на матч мог столкнуться с серьёзными штрафными санкциями, поэтому клуб принял решение выйти на поле, но соблюдал протокол социального дистанцирования. В связи с этим игроки «Холденштедта» 37 раз беспрепятственно поразили ворота соперника. Игроки «Рипдорфа» наблюдали за их действиями с безопасного расстояния. Матч завершился со счётом 37:0 в пользу «Холденштедта».