«Тоттенхэму» присудили победу в матче Кубка лиги, отменённом из-за коронавируса

22 сентября «шпоры» должны были встретиться с «Лейтон Ориент», однако матч был отменён за несколько часов до стартового свистка. Причиной этому послужили сразу несколько положительных тестов на коронавирус в стане соперника лондонской команды.



Как сообщает BBC, по итогу рассмотрения случившегося «Тоттенхэму» была присуждена победа и проход в 1/8 финала. В предстоящем раунде подопечным Жозе Моуринью предстоит сыграть с «Челси». Матч состоится на следующей неделе.



Накануне, 24 сентября, «Тоттенхэм» одержал победу в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Шкендией» (3:1). В раунде плей-офф команда сыграет с «Маккаби» из Хайфы, который выбил из турнира «Ростов».