Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Нант
Футбол. Премьер-лига
26.09
Тамбов
Спартак
Футбол. Зарубежный
26.09
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
26.09
Брайтон & Хоув
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.09
Торино
Аталанта
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
19:35 (мск), источник: Lenta.Ru

«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной Украины

«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко. Об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter-аккаунте.

Наверх
Источник: AFP 2020

По данным Лонгари, клубы уже обсуждают возможную сделку. Отмечается, что речь может идти об аренде футболиста на сезон.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 23-летнего украинца оценивается в 24 миллиона евро. Зинченко выступает в чемпионате Англии с 2016 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первым профессиональным клубом в карьере украинца стала российская «Уфа». До этого Зинченко играл на Украине. В частности, с 2010 по 2014 год он находился в системе донецкого «Шахтера».

В составе сборной Украины Зинченко провел 33 матча и отметился пятью голами.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Минус два. «Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
Кафельников высказался о «Спартаке», Газизове и Глушакове
Александр Поветкин vs Диллиан Уайт: чего ждать от реванша?
Клубу РПЛ присудили техническое поражение в матче Кубка России
7 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в «Формуле-1»
ЦСКА огорчит «Локомотив»: Топ-5 ставок выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь