«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной Украины

Источник: AFP 2020

По данным Лонгари, клубы уже обсуждают возможную сделку. Отмечается, что речь может идти об аренде футболиста на сезон.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 23-летнего украинца оценивается в 24 миллиона евро. Зинченко выступает в чемпионате Англии с 2016 года.

<iframe allow="autoplay" allowfullscreen width="560" height="315" frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=smotri_share&viewMode=external&brandsafety=&noSound=1&utm=shareembed&startId=1009891"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первым профессиональным клубом в карьере украинца стала российская «Уфа». До этого Зинченко играл на Украине. В частности, с 2010 по 2014 год он находился в системе донецкого «Шахтера».