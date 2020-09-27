«Сассуоло» разгромил «Специю» в гостях

Футбол, Италия, Тур 227.09.2020, 13:30 (МСК UTC+3)Alberto Picco
|Винченцо Итальяно
|Роберто Де Дзерби
|Андрей Галабинов(Маттео Риччи)
|30′
|Филип Джуричич(Джанмарко Феррари)
|12′
|Доменико Берарди
|64′
|Грегуар Дефрель(Франческо Капуто)
|66′
|Франческо Капуто(Джанмарко Феррари)
|76′
|1
|Йерун Зут
63′
|47
|Андреа Консильи
|3
|Хуан Мануэль Рамос
|22
|Джереми Толян
|28
|Мартин Эрлич
|31
|Джанмарко Феррари
|8
|Маттео Риччи
|10
|Филип Джуричич
45+4′
|9
|Андрей Галабинов
|73
|Мануэль Локателли
|11
|Эммануэл Гьяси
|9
|Франческо Капуто
|7
|Якопо Сала
44′79′
|21
|Влад Кирикеш
78′
|21
|Сальва Феррер
|5
|Каан Айхан
|39
|Кристиан Делль`Орко
87′
|77
|Георгиос Кирьякопулос
46′
|22
|Джулиан Шабо
|17
|Мерт Мюлдюр
|16
|Паоло Бартоломей
72′
|14
|Педро Обианг
46′
|6
|Лука Мора
|68
|Мехди Бурабия
|26
|Томмазо Побега
72′
|25
|Доменико Берарди
87′
|27
|Алессандро Дейола
|16
|Федерико Риччи
|80
|Кевин Агудело
72′
|92
|Грегуар Дефрель
69′
|17
|Диегу Фариас
|23
|Хамед Джуниор Траоре
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Давиде Герсини(Италия)