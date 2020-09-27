Руководство «Реала» не меняет стратегию: трансферов не будет даже в случае ухода Йовича

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Послание руководства клуба — ясное и твердое, сообщает Marca: «В течение недели, оставшейся для трансферного рынка, подписаний не будет».

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Правление через Зидана на пресс-конференции сообщило позицию фанатам, дав понять, что клуб будет доверять тем игрокам, которые есть.

Реал (Мадрид) Все о команде

«Мадрид» не хочет тратить, только чтобы тратить, и в памяти есть некоторые неудачные трансферы, такие как Эссьен и Адебайор, сообщает издание.

Идея состоит в том, что при отсутствии 100% надежного варианта на рынке, отложить покупки на следующий сезон, избежав нарушения ФФП.