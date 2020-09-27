Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Динамо Бр
Волгарь
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Алания
Текстильщик
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Гранада
10
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Урал
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хоффенхайм
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Брест
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон
Монпелье
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Страсбур
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Ланс
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Оренбург
Балтика
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород
Акрон
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Лорьян
Лион
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Велес
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Лестер
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ротор
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Кротоне
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Севилья
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Торпедо М
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Атлетик
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Бордо
Ницца
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Ростов
23
Футбол. Зарубежный
14:00
Шеффилд Юнайтед
Лидс
01
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
13:30
Специя
Сассуоло
14
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Краснодар-2
01
Футбол. Зарубежный
13:00
Осасуна
Леванте
13
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
16:54 (мск), источник: Sports.Ru

Руководство «Реала» не меняет стратегию: трансферов не будет даже в случае ухода Йовича

Все в следующее ТО.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Послание руководства клуба — ясное и твердое, сообщает Marca: «В течение недели, оставшейся для трансферного рынка, подписаний не будет».

Во время загрузки произошла ошибка.

Правление через Зидана на пресс-конференции сообщило позицию фанатам, дав понять, что клуб будет доверять тем игрокам, которые есть.

Реал (Мадрид)

«Мадрид» не хочет тратить, только чтобы тратить, и в памяти есть некоторые неудачные трансферы, такие как Эссьен и Адебайор, сообщает издание.

Идея состоит в том, что при отсутствии 100% надежного варианта на рынке, отложить покупки на следующий сезон, избежав нарушения ФФП.

Даже аренда Йовича не изменит планов, в этом случае будет играть Майораль.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Судьи помешали Хэмилтону догнать Шумахера. Итоги Гран-при России
Пилоты попали в жуткую аварию на Гран-при России (видео)
Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Гамбурге
Дубль Хасимото принес «Ростову» победу над «Арсеналом» в РПЛ
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь