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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Вставай, вас и так 14». Защитник «Тараза» потроллил судейство в матче с «Ордабасы»

Гол его команды не засчитали.

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Защитник «Тараза» Бекзат Шадманов потроллил судейство в матче против 12-го тура КПЛ против «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская Премьер-Лига

Эта встреча завершилась ничьей — 1:1. При этом на 67-й минуте судейская бригада во главе с Айдыном Рахимбаевым не засчитала второй гол в ворота «Ордабасы».

Шадманов опубликовал в Instagram фото своей перепалки с сидящим на газоне защитником шымкентского клуба Виктором Дмитренко.

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«Вставай, вас и так 14», — подписал футболист фото, очевидно намекая, что 11-ти игрокам «Ордабасы» помогали трое работавших на матче рефери.

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