«Вставай, вас и так 14». Защитник «Тараза» потроллил судейство в матче с «Ордабасы»
Гол его команды не засчитали.
Гол его команды не засчитали.
Защитник «Тараза» Бекзат Шадманов потроллил судейство в матче против 12-го тура КПЛ против «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Эта встреча завершилась ничьей — 1:1. При этом на 67-й минуте судейская бригада во главе с Айдыном Рахимбаевым не засчитала второй гол в ворота «Ордабасы».
Шадманов опубликовал в Instagram фото своей перепалки с сидящим на газоне защитником шымкентского клуба Виктором Дмитренко.
«Вставай, вас и так 14», — подписал футболист фото, очевидно намекая, что 11-ти игрокам «Ордабасы» помогали трое работавших на матче рефери.