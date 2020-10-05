Гол Коутиньо спас «Барселону» от проигрыша «Севилье»

На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Севильи» Люк де Йонг. Сусо накрутил соперника у лицевой и выдал подачу, которую каталонцы в панике отбили на де Йонга, а голландец сразу же расстрелял ворота Нето, не оставив бразильцу шансов. Спустя всего две минуты «Барселона» сравняла счёт, забил полузащитник Филиппе Коутиньо. Хесус Навас в попытке перехватить заброс Лионеля Месси отразил мяч прямо на Коутиньо, который точно пробил в дальнюю девятку с центра штрафной.