Лопетеги снова сдержал Месси. Куман потерял первые очки на «Камп Ноу»
«Севилья» второй раз в этом году не уступила «Барселоне», добившись ничьей в гостях (1:1).
«Севилья» второй раз в этом году не уступила «Барселоне», добившись ничьей в гостях (1:1).
Начиная с зимы, команда Хулена Лопетеги проиграла только раз — в европейском Суперкубке «Баварии». С прежней версией «Барсы» этот тренер справился довольно легко, и даже изобрел новый способ нейтрализации штрафных в исполнении Месси. Эпизод, когда притаившийся за «стенкой» Кунде в момент разбега аргентинца начал движение в сторону ворот и в итоге головой выбил мяч
Отчасти это можно было расценить, как реакцию «Севильи» на 0:4 на «Камп Ноу», когда радикально поменявшие состав андалусийцы только привыкали к требованиям Лопетеги. Сейчас же голову пришлось ломать Куману, которому требовалось найти замену удаленному в Виго Лангле. Юмтити, которого
В итоге, как и во втором тайме победного матча в Виго, напарником Пике стал 21-летний уругваец Араухо. На «Балаидосе», несмотря на положительный результат, каталонскую оборону прилично потрепали. Но то, что может простить «Сельта», никогда не упустит «Севилья». Гости в числе прочего делали очевидный акцент на «стандарты», и если атака со «второго этажа» от вернувшегося на «Камп Ноу» Ракитича разве что напугала, то следующий розыгрыш углового завершился неразберихой в центре штрафной и голом Люка де Йонга.
Событие получилось примечательным: «Барса» не только пропустила первый мяч под началом Кумана, но и оказалась в непривычной роли отыгрывающейся стороны. Как она собиралась реагировать? Ответ на данный вопрос получился столь стремительным, что многие даже не успели поразмышлять на эту тему. Месси из центральной зоны вырезал длинную передачу под рывок Жорди Альбе, а пытавшийся разрядить обстановку Хесус Навас неловко сбросил мяч на ногу Филиппе Коутинью.
Обретший второе дыхание в «Барсе» бразилец в первых турах отметился результативными передачами. Теперь — забил сам. Именно такого Коутинью «Барса» покупала у «Ливерпуля», но подобрать к нему ключик сумел только Куман. Осталось еще найти применение Гризманну, который три тура подряд занимает позицию левого нападающего. Главный тренер уверяет, что теперь у француза больше свободы, однако все равно это не тот футболист, которого мы помним по выступлениям за «Реал Сосьедад» и, тем более, за «Атлетико».
Гризманн, конечно, играет с желанием, однако против организованной севильской обороны ему пришлось непросто. Да и не только ему. Гости, например, довольно успешно противостояли Фати, не позволяя разогнаться на подступах к штрафной. До нее Ансу доходил, однако бить приходилось издали и с максимальным сопротивлением. Месси
Как бы там ни было, больше в первой половине «Барса» ничего не создала. При этом «Севилья» изначально не играла строго от соперника, и хозяевам пришлось потрудиться, чтобы получить перевес во владении мячом. Но когда это произошло, каталонцы заставили соперника перейти затяжной обороне. Терпеть и ждать команда Лопетеги умеет, только она явно рассчитывала на большее. Потому на последние полчаса вышли свежие игроки атаки —
Куман тоже обновил нападение, оставив в тройке форвардов только Месси, помогать которому должны были португальский талант Тринкау и 17-летний Педри. Поначалу опыт андалусийских резервистов перевешивал, и только поняв это, тренерский штаб «Барсы» вспомнил про Пьянича. Вместе с ним шанс показать себя получил Дест, обещавший ради Месси бегать, пока в легких остается воздух. Таких жертв, естественно, не потребовалось, зато пас на капитана получился классным. Однако Буну и удар Лео потащил, и дуэль у Тринкау выиграл. И пусть «Барса» становится все интереснее, пока Лопетеги с ней справляется. Эта ничья в пользу «Севильи».
Андрей Кузичев