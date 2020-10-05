Лопетеги снова сдержал Месси. Куман потерял первые очки на «Камп Ноу»

Источник: AFP 2020

Настоящая проверка

Почему-то Унаи Эмери превращается на «Камп Ноу» в кролика, которого гипнотизирует и потом заглатывает сине-гранатовый удав. Так что ни стартовый для «Барселоны» матч с «Вильярреалом», ни визит каталонцев в гости к сражавшейся в прошлом сезоне за выживание «Сельте» нельзя считать проверкой по гамбургскому счету. Бесспорно, две крупные победы с суммарным счетом 7:0 обозначили основные тенденции и показали, по какому пути намерен двигаться Роналд Куман, только первым серьезным экзаменатором для голландца стала «Севилья».

Начиная с зимы, команда Хулена Лопетеги проиграла только раз — в европейском Суперкубке «Баварии». С прежней версией «Барсы» этот тренер справился довольно легко, и даже изобрел новый способ нейтрализации штрафных в исполнении Месси. Эпизод, когда притаившийся за «стенкой» Кунде в момент разбега аргентинца начал движение в сторону ворот и в итоге головой выбил мяч из-под перекладины, стал едва ли не самым ярким событием завершившегося нулевой ничьей июньского матча.

Отчасти это можно было расценить, как реакцию «Севильи» на 0:4 на «Камп Ноу», когда радикально поменявшие состав андалусийцы только привыкали к требованиям Лопетеги. Сейчас же голову пришлось ломать Куману, которому требовалось найти замену удаленному в Виго Лангле. Юмтити, которого сине-грантовые хотели бы продать, травмирован, переговоры по трансферу Эрика Гарсии продолжаются, поэтому ставку пришлось делать на внутренние ресурсы.

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Перестрелка на старте

В итоге, как и во втором тайме победного матча в Виго, напарником Пике стал 21-летний уругваец Араухо. На «Балаидосе», несмотря на положительный результат, каталонскую оборону прилично потрепали. Но то, что может простить «Сельта», никогда не упустит «Севилья». Гости в числе прочего делали очевидный акцент на «стандарты», и если атака со «второго этажа» от вернувшегося на «Камп Ноу» Ракитича разве что напугала, то следующий розыгрыш углового завершился неразберихой в центре штрафной и голом Люка де Йонга.

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Событие получилось примечательным: «Барса» не только пропустила первый мяч под началом Кумана, но и оказалась в непривычной роли отыгрывающейся стороны. Как она собиралась реагировать? Ответ на данный вопрос получился столь стремительным, что многие даже не успели поразмышлять на эту тему. Месси из центральной зоны вырезал длинную передачу под рывок Жорди Альбе, а пытавшийся разрядить обстановку Хесус Навас неловко сбросил мяч на ногу Филиппе Коутинью.

Обретший второе дыхание в «Барсе» бразилец в первых турах отметился результативными передачами. Теперь — забил сам. Именно такого Коутинью «Барса» покупала у «Ливерпуля», но подобрать к нему ключик сумел только Куман. Осталось еще найти применение Гризманну, который три тура подряд занимает позицию левого нападающего. Главный тренер уверяет, что теперь у француза больше свободы, однако все равно это не тот футболист, которого мы помним по выступлениям за «Реал Сосьедад» и, тем более, за «Атлетико».

15 минут для Пьянича

Гризманн, конечно, играет с желанием, однако против организованной севильской обороны ему пришлось непросто. Да и не только ему. Гости, например, довольно успешно противостояли Фати, не позволяя разогнаться на подступах к штрафной. До нее Ансу доходил, однако бить приходилось издали и с максимальным сопротивлением. Месси из-за этого чаще опускался в глубину, либо уходил направо. Подкараулив там вынос в концовке первого тайма, Лео классно ушел от Акуньи, однако Гризманн момент не прочувствовал, и к закрученному в площадь ворот мячу не успел. Может, понадеялся на то, что капитан все сделаем сам?

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Как бы там ни было, больше в первой половине «Барса» ничего не создала. При этом «Севилья» изначально не играла строго от соперника, и хозяевам пришлось потрудиться, чтобы получить перевес во владении мячом. Но когда это произошло, каталонцы заставили соперника перейти затяжной обороне. Терпеть и ждать команда Лопетеги умеет, только она явно рассчитывала на большее. Потому на последние полчаса вышли свежие игроки атаки — Эн-Несири и Мунир.

Куман тоже обновил нападение, оставив в тройке форвардов только Месси, помогать которому должны были португальский талант Тринкау и 17-летний Педри. Поначалу опыт андалусийских резервистов перевешивал, и только поняв это, тренерский штаб «Барсы» вспомнил про Пьянича. Вместе с ним шанс показать себя получил Дест, обещавший ради Месси бегать, пока в легких остается воздух. Таких жертв, естественно, не потребовалось, зато пас на капитана получился классным. Однако Буну и удар Лео потащил, и дуэль у Тринкау выиграл. И пусть «Барса» становится все интереснее, пока Лопетеги с ней справляется. Эта ничья в пользу «Севильи».

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