«Реал» предложит новые контракты Рамосу и Модричу

Источник: Reuters

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес предложит игрокам новые соглашения. Действующие контракты Рамоса и Модрича рассчитаны до июня 2021 года, и в январе футболисты смогут начать переговоры с другими клубами.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a2658dc270a99e9d8bd" data-vnd="8a2658dc270a99e9d8bd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a2658dc270a99e9d8bd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Реал (Мадрид) Все о команде

Воспитанник «Севильи» Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью». Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании Смотри