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13:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» предложит новые контракты Рамосу и Модричу

Мадридский «Реал» намерен продлить контракты с 34-летним защитником Серхио Рамосом и 35-летним полузащитником Лукой Модричем, сообщает La Vanguardia.

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Источник: Reuters

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес предложит игрокам новые соглашения. Действующие контракты Рамоса и Модрича рассчитаны до июня 2021 года, и в январе футболисты смогут начать переговоры с другими клубами.

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Реал (Мадрид)

Воспитанник «Севильи» Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью». Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

«Реал» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В следующем туре чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана 17 октября встретятся с «Кадисом».

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