«Ювентус» поборется с «Реалом» и ПСЖ за 17-летнего футболиста за 37,5 миллиона евро
Он является воспитанником «Ренна».
Он является воспитанником «Ренна».
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в итальянской Серии А, передает soccernews.ru.
В услугах 17-летнего хавбека заинтересован туринский «Ювентус».
В гонке за перспективным французом команде придется конкурировать с «Реалом» и ПСЖ.
Камавинга является воспитанником «Ренна», за основную команду он сыграл 49 матчей, забил два гола и сделал три ассиста. Рыночная стоимость игрока — 37,5 миллиона евро.