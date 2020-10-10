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16:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Ювентус» поборется с «Реалом» и ПСЖ за 17-летнего футболиста за 37,5 миллиона евро

Он является воспитанником «Ренна».

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Источник: AP 2020

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в итальянской Серии А, передает soccernews.ru.

Французская Лига 1

В услугах 17-летнего хавбека заинтересован туринский «Ювентус».

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В гонке за перспективным французом команде придется конкурировать с «Реалом» и ПСЖ.

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Камавинга является воспитанником «Ренна», за основную команду он сыграл 49 матчей, забил два гола и сделал три ассиста. Рыночная стоимость игрока — 37,5 миллиона евро.

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