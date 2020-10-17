8 футболистов, которые были на ведущих ролях в своих клубах. А теперь сидят без работы

Трансферное окно в Европе уже закрылось, но свободные агенты до сих пор могут искать себе новые клубы. Собрали восемь футболистов, которые пока пребывают без команды, а несколько лет назад были на ведущих ролях в своих клубах. И кстати, один из них уже анонсировал своё возвращение на поле.

Дэниел Старридж (31 год, последний клуб — «Трабзонспор»)

Источник: AFP 2020

Старридж сформировал мощную атакующую связку с Луисом Суаресом ещё при Брендане Роджерсе. А вот Юргену Клоппу английский футболист оказался не нужен. К тому же, немец обратил внимание на частые травмы игрока. Летом прошлого года Старридж стал свободным агентом, а уже в августе подписал трёхлетний контракт с турецким «Трабзонспором». Но уже в марте этого года англичанина отстранили от футбольной деятельности на четыре месяца из-за того, что его брат делал ставки на переход игрока. Дэниелу пришлось разорвать контракт с турецким клубом, за который он провёл 16 матчей и забил семь мячей. Несколько дней назад 31-летний футболист анонсировал своё возвращение на поле в «инстаграме», выложив пост с подписью: «Всё ещё активен и сфокусирован на цели». Возвращение близко. В августе Старридж дал интервью Sky Sports, в котором заявил, что у него в приоритете возвращение в АПЛ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b1b72fc54dc406c0be10" data-vnd="b1b72fc54dc406c0be10" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b1b72fc54dc406c0be10" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Джек Уилшир (28 лет, последний клуб — «Вест Хэм»)

Источник: AFP 2020

Уилшир считался одним из самых талантливых английских полузащитников, регулярно играя в стартовом составе у Арсена Венгера в «Арсенале». Он был частью лондонской команды, которая сумела дважды подряд взять Кубок Англии (в 2014 и 2015 годах). Но тяжёлые травмы погубили карьеру Джека. После ухода из стана «канониров» в 2018 году, англичанин оказался в «Вест Хэме». Но и там провёл за два сезона во всех турнирах только 19 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. В начале октября «молотобойцы» приняли решение расторгнуть контракт с Уилширом, которому платили, по информации The Times, 100 тысяч фунтов в неделю. Сейчас 28-летний футболист находится в поисках клуба, утверждая, что чувствует себя здоровым, сильным и готовым играть.

Дэнни Уэлбек (29 лет, последний клуб — «Уотфорд»)

Источник: AFP 2020

Ещё один экс-футболист «Арсенала», который в Лондоне стал страдать от тяжёлых травм. Уэлбек приезжал на ЧМ в Россию в составе сборной Англии, а уже в ноябре 2018 года вывернул голеностоп в матче Лиги Европы против португальского «Спортинга» (0:0). Англичанина унесли с поля на носилках, а позже сделали две операции из-за перелома лодыжки. По окончании сезона-2018/2019 Дэнни в статусе свободного агента перешёл в «Уотфорд». В составе «шершней» он провёл 20 матчей во всех турнирах, забив три гола, один из которых пришёлся в ворота лондонского «Арсенала» в последнем туре. Но уже в начале октября 29-летний футболист принял решение расторгнуть контракт с клубом, который по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип.

Самир Насри (33 года, последний клуб — «Андерлехт»)

Источник: AFP 2020

Француз дважды становился чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити», а после ухода из клуба в 2017 году до сих пор не может прижиться и заиграть. В «Антальяспоре» он провёл всего лишь восемь матчей и забил два гола, получив в феврале 2018 года дисквалификацию на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. После подачи апелляции её продлили ещё на год. Насри вернулся в футбол в начале 2019 года, подписав контракт с «Вест Хэмом» до конца сезона. Но и там он сыграл только в шести матчах во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Летом прошлого года Самир попытался реанимировать свою карьеру в «Андерлехте», но в Бельгии запомнился лишь тем, что нарушил правила клуба во время пандемии коронавируса. 33-летний француз решил самовольно отправиться в Дубай, не поставив клуб в известность. Сам футболист утверждал, что никуда не улетал. С лета этого года Насри вновь стал свободным агентом, но кажется, что теперь он никому уже не нужен.

Марио Манджукич (34 года, последний клуб — «Аль Духаиль»)

Источник: AFP 2020

Покинув «Ювентус» по окончании сезона-2018/2019, Манджукич перешёл в катарский «Аль Духаиль». Но там он провёл всего лишь десять матчей, в которых забил только два мяча. Уже в середине июля хорватский нападающий расторг контракт с клубом из Катара. В это же время футболистом активно начал интересоваться «Локомотив», который вёл длительные переговоры с представителями футболиста. Марио был очень близок к переходу в стан «железнодорожников», но в последний момент сделка сорвалась из-за высокого курса евро. Манджукич, которым интересовались «Милан» и новичок Серии А «Беневенто», до сих пребывает в статусе свободного агента.

Алешандре Пато (31 год, последний клуб — «Сан-Паулу»)

Источник: AFP 2020

Бразилец блистал в «Милане», но потом неожиданно вернулся на родину в «Коринтианс». В 2016 году «Челси» арендовал Пато, но бразильский нападающий провёл за лондонский клуб только два матча. На постоянной основе в испанском «Вильярреале» ему тоже не удалось заиграть, а вот в Китае в «Тяньцзинь Тяньхай» ему удалось забить 36 мячей в 60 матчах. В марте прошлого года Пато вернулся в «Сан-Паулу», отыграл за бразильский клуб 35 матчей, в которых забил 9 голов. В начале апреля 31-летний футболист изъявил о желании вновь попробовать свои силы в Европе, особенно в «Милане». Уже в конце августа Пато ушёл из «Сан-Паулу», став свободным агентом, но новый клуб пока так и не нашёл.

Эсекиэль Гарай (34 года, последний клуб — «Валенсия»)

Источник: AFP 2020

Прошедшим летом у экс-игрока «Зенита» истёк контракт с «Валенсией». Клуб предлагал аргентинцу новое улучшенное соглашение, но Гарай принял решение покинуть испанский клуб, обвинив его в клевете и в том, что его пытаются дискредитировать.

А вот представители «Валенсии» остались удивлены таким заявлением, отметив, что игрок сам отклонил все предложения по новому контракту. Летом к Гараю проявляли интерес «Интер» и «Рома», но до конкретики дело так и не дошло. С конца июня 34-летний Эсекиэль находится в статусе свободного агента и никак не может найти себе новое место работы.

Синдзи Кагава (31 год, последний клуб — «Реал» Сарагоса)

Источник: AFP 2020

Японец был одним из основополагающих игроков дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа. После ухода из стана «шмелей» в 2019 году, Кагава неожиданно подписал двухлетний контракт с «Реалом» из Сарагосы, который выступал в Сегунде. Синдзи провёл полноценный сезон в испанском клубе, сыграв в 36 матчах. Но выйти в Примеру клубу так и не удалось. «Сарагоса» заняла третье место, а в борьбе за повышение проиграла по сумме двух матче клубу «Эльче». В начале октября японец принял решение покинуть испанский клуб, попрощавшись с болельщиками в «инстаграме».