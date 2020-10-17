Футболист травмировал одноклубника ради дебюта за «Ливерпуль»
Бывший футболист молодежной команды «Ливерпуля» Том Брюитт рассказал, что специально травмировал одноклубника ради дебюта за красных. Об этом сообщает Daily Mail.
Бывший футболист молодежной команды «Ливерпуля» Том Брюитт рассказал, что специально травмировал одноклубника ради дебюта за красных. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в 2016 году накануне матча Кубка Англии, в котором мерсисайдцы встречались с «Экстер Сити». На одной из тренировок Брюитт совершил жесткий подкат в борьбе с защитником Даниелом Клири, который был его конкурентом. Пострадавший выбыл из строя на несколько недель.
Брюитт признался, что не гордится, но и не стыдится произошедшего. По словам футболиста, он отчаянно хотел сыграть за «Ливерпуль» и готов был на все ради этого. Через неделю после произошедшего Брюитт в матче за молодежную команду красных получил сотрясение мозга и не смог сыграть в Кубке Англии. В итоге защитник так и не провел ни одного матча за основной состав мерсисайдцев.
Сейчас Брюитт выступает за клуб «Моркамбе», играющий в четвертой по силе английской лиге. Клири защищает цвета «Дандолка», представляющего элитный дивизион чемпионата Ирландии. Он также не смог дебютировать в составе «Ливерпуля».