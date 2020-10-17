Дортмундская «Боруссия» победила «Хоффенхайм» в бундеслиге

Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Зинсхайме, завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 76-й минуте забил Марко Ройс.

Результаты других матчей дня в бундеслиге:

«Герта» — «Штутгарт» — 0:2,

«Майнц» — «Байер» — 0:1,

«Аугсбург» — «РБ Лейпциг» — 0:2,

«Фрайбург» — «Вердер» — 1:1.

«Боруссия» в четырех матчах набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Лейпцигу» (10).