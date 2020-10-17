Дортмундская «Боруссия» победила «Хоффенхайм» в бундеслиге
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Соперник
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Соперник
Встреча, прошедшая в Зинсхайме, завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 76-й минуте забил Марко Ройс.
Результаты других матчей дня в бундеслиге:
«Герта» — «Штутгарт» — 0:2,
«Майнц» — «Байер» — 0:1,
«Аугсбург» — «РБ Лейпциг» — 0:2,
«Фрайбург» — «Вердер» — 1:1.
«Боруссия» в четырех матчах набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Лейпцигу» (10).
Первый матч «Боруссии» и «Зенита» в группе Лиги чемпионов пройдет 28 октября в Германии, второй — 8 декабря в