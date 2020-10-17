«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

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Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Манчестер Сити». В первом тайме в составе «горожан» забитым мячом отметился Рахим Стерлинг. Во второй половине игры болельщики не увидели голов.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать семь очков, команда находится на десятой строчке в чемпионате. «Арсенал» с девятью очками располагается на шестой позиции.