Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Бордо
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хетафе
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кротоне
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Вольфсбург
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Арминия
Бавария
14
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал
Кадис
01
Футбол. Первый дивизион
19:00
Текстильщик
Факел
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Спартак
23
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Милан
12
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Лацио
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Реймс
Лорьян
13
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Акрон
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Нефтехимик
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Шинник
44
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Саутгемптон
33
Футбол. Зарубежный
17:00
Сельта
Атлетико
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Рубин
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Уфа
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Штутгарт
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Байер
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Аталанта
41
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Волгарь
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Ливерпуль
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Оренбург
03
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Сочи
31
Футбол. Зарубежный
14:00
Гранада
Севилья
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Велес
Чертаново
30
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чайка
32
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
01
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
22:26 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Арсенал» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Манчестер Сити». В первом тайме в составе «горожан» забитым мячом отметился Рахим Стерлинг. Во второй половине игры болельщики не увидели голов.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать семь очков, команда находится на десятой строчке в чемпионате. «Арсенал» с девятью очками располагается на шестой позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 24 октября на выезде встретится с «Вест Хэмом». «Арсенал» днем позже на своем поле примет «Лестер».

Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Спартак» вымучил победу над «Химками». Дебют Мозеса — провал
Зе Луиш мощно начал в «Локо»: Уничтожил Беленова и выдал ассист
«Иди отсюда!». Шаповалов устроил скандал и проиграл Рублеву
«Краснодар»: «Рубин» — обыгран, к Лиге чемпионов — готовы
«Аталанта» разгромно проиграла, Миранчук остался в запасе
«Кротоне» играет с «Ювентусом» в чемпионате Италии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь