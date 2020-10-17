«Реал» потерпел первое поражение в новом сезоне испанской Ла Лиги

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 16-й минуте забил Энтони Лосано.

«Кадис» набрал 10 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая лидирующему «Реалу», у которого есть игра в запасе, по дополнительным показателям.