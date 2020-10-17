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17 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Реал» потерпел первое поражение в новом сезоне испанской Ла Лиги

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» проиграл «Кадису» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 16-й минуте забил Энтони Лосано.

«Кадис» набрал 10 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая лидирующему «Реалу», у которого есть игра в запасе, по дополнительным показателям.

«Кадис» в следующем туре 25 октября примет «Вильярреал», «Реал» днем ранее сыграет на выезде с «Барселоной».

Реал
0:1
Первый тайм: 0:1
Кадис
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