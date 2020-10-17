«Реал» потерпел первое поражение в новом сезоне испанской Ла Лиги
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» проиграл «Кадису» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» проиграл «Кадису» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 16-й минуте забил Энтони Лосано.
«Кадис» набрал 10 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая лидирующему «Реалу», у которого есть игра в запасе, по дополнительным показателям.
«Кадис» в следующем туре 25 октября примет «Вильярреал», «Реал» днем ранее сыграет на выезде с «Барселоной».