Месут Озил выступил с критикой в адрес «Арсенала»

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года, его контракт рассчитан до лета 2021-го. Полузащитник не играл за лондонцев с марта из-за различных травм.

«Сложно писать сообщение фанатам» Арсенала, за который я играл последние несколько лет. Я действительно глубоко разочарован тем, что пока не заявлен на сезон премьер-лиги. Подписав контракт в 2018 году, я поклялся в верности и преданности своему любимому клубу, Арсеналу ", и мне грустно, что на это не ответили взаимностью, — написал Озил на своей странице в Twitter.

«Я только что выяснил, что в наши дни трудно найти верность. Я старался оставаться позитивным от недели к неделе, думал, что, может быть, есть шанс скоро вернуться в команду. Вот почему я хранил до сих пор молчание. До перерыва из-за коронавируса я был очень доволен развитием клуба под руководством нашего нового тренера Микеля Артеты — мы были на позитивном пути, и я бы сказал, что мои выступления были на действительно хорошем уровне. Но потом все снова изменилось, и мне не разрешили играть за «Арсенал», — добавил Озил.

Он отметил, что, «несмотря ни на что, будет бороться за место в команде, не позволит, чтобы восьмой сезон в “Арсенале” для него закончился именно так, и будет продолжать тренироваться».