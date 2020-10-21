Месут Озил выступил с критикой в адрес «Арсенала»
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболист Месут Озил раскритиковал лондонский «Арсенал» после того, как его не включили в заявку команды для участия в английской
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболист Месут Озил раскритиковал лондонский «Арсенал» после того, как его не включили в заявку команды для участия в английской
Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года, его контракт рассчитан до лета 2021-го. Полузащитник не играл за лондонцев с марта
«Сложно писать сообщение фанатам» Арсенала, за который я играл последние несколько лет. Я действительно глубоко разочарован тем, что пока не заявлен на сезон
«Я только что выяснил, что в наши дни трудно найти верность. Я старался оставаться позитивным от недели к неделе, думал, что, может быть, есть шанс скоро вернуться в команду. Вот почему я хранил до сих пор молчание. До перерыва
Он отметил, что, «несмотря ни на что, будет бороться за место в команде, не позволит, чтобы восьмой сезон в “Арсенале” для него закончился именно так, и будет продолжать тренироваться».
Ранее лондонский клуб не включил Озила в заявку на групповой этап Лиги Европы.