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18:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Липпи объявил о завершении карьеры тренера

Знаменитый итальянский тренер Марчелло Липпи заявил, что больше не намерен работать в этой должности, сообщает Goal.com со ссылкой на Radio Sportiva.

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Источник: AFP 2020

«Я определенно больше не буду работать тренером. Все верно, с меня хватит. Может быть, я буду полезен в другом качестве, посмотрим. Ничего конкретного не произойдет до весны», — сказал 72-летний Липпи.

В качестве тренера Липпи выиграл чемпионат мира 2006 года со сборной Италии, пять раз привел «Ювентус» к победе в чемпионате Италии и выиграл с туринцами Лигу чемпионов в 1996 году. С «Гуанчжоу» итальянец трижды выиграл чемпионат Китая и азиатскую Лигу чемпионов.

Липпи находился без работы с ноября 2019 года.

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