Липпи объявил о завершении карьеры тренера

«Я определенно больше не буду работать тренером. Все верно, с меня хватит. Может быть, я буду полезен в другом качестве, посмотрим. Ничего конкретного не произойдет до весны», — сказал 72-летний Липпи.

В качестве тренера Липпи выиграл чемпионат мира 2006 года со сборной Италии, пять раз привел «Ювентус» к победе в чемпионате Италии и выиграл с туринцами Лигу чемпионов в 1996 году. С «Гуанчжоу» итальянец трижды выиграл чемпионат Китая и азиатскую Лигу чемпионов.